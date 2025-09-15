Ngày 13-14/9, hội nghị CyberCon Asia 2025 – Nhật Bản–Việt Nam đã diễn ra tại Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) với chủ đề “AI đối đầu AI: Mặt trận mới của an ninh mạng”.

Đây là hội nghị an ninh mạng quốc tế do Fore và Tập đoàn Suganuma (Nhật Bản) phối hợp cùng Đại học Duy Tân tổ chức, dưới sự bảo trợ của Nghị sĩ Thượng viện Nhật Bản, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Sự kiện được kỳ vọng trở thành nền tảng chiến lược thúc đẩy hợp tác, đổi mới và nâng cao năng lực an ninh mạng giữa Việt Nam, Nhật Bản và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong bối cảnh AI đang vừa là công cụ phòng thủ vừa có thể bị lợi dụng để vượt qua các lớp bảo mật, CyberCon Asia 2025 quy tụ đại diện chính phủ, doanh nghiệp, học giả và giới nghiên cứu nhằm tìm giải pháp cho tương lai số an toàn.

Chương trình kéo dài hai ngày với nhiều hoạt động nổi bật, bao gồm cuộc thi hackathon cho sinh viên ngày 13/9 và lễ ký biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa chính phủ - doanh nghiệp - học thuật, cùng lễ trao giải hackathon ngày 14/9.

Chủ tịch Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia An ninh mạng Việt Nam (ViSecurity) Ngô Tuấn Anh trình bày tại hội nghị CyberCon Asia 2025. Ảnh: ĐH Duy Tân

Hội nghị còn có loạt bài phát biểu chính từ các chuyên gia như Chủ tịch Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia An ninh mạng Việt Nam (ViSecurity) Ngô Tuấn Anh, Hieu PC (Ngô Minh Hiếu); các phiên thảo luận bàn tròn về an ninh AI, hợp tác quốc tế và đào tạo nguồn nhân lực; cùng chuỗi hội thảo chuyên sâu về AI-first, phát hiện lỗ hổng bằng mô hình ngôn ngữ lớn LLMs, trí tuệ cảm xúc trong an ninh mạng và chiến lược nghìn tỷ USD từ AI.

Theo các chuyên gia, AI đang thay đổi mọi ngành công nghiệp với tốc độ chưa từng có. Nhưng cùng với tiềm năng đổi mới, AI cũng bị tội phạm mạng khai thác như một vũ khí nguy hiểm.

Từ deepfake, giả giọng nói, lừa đảo danh tính tổng hợp cho đến các chiến dịch phishing tự động và phần mềm độc hại do AI điều khiển, bức tranh an ninh mạng toàn cầu đang bước vào giai đoạn đầy thách thức.

Trong phiên thảo luận đặc biệt tại hội nghị, các chuyên gia chỉ ra AI đang làm thay đổi cán cân trong thế giới tội phạm mạng, minh họa bằng những sự cố thực tế đã diễn ra, đồng thời lý giải vì sao các biện pháp phòng thủ truyền thống không còn đủ sức.

AI không chỉ là đồng minh, mà còn có thể trở thành đối thủ. Bảo vệ thế giới số đòi hỏi không chỉ công nghệ thông minh hơn, mà còn cần sự hợp tác thông minh hơn.

Theo ban tổ chức, CyberCon Asia 2025 thu hút hơn 500 doanh nghiệp, 100 lãnh đạo cấp cao, 50 đơn vị triển lãm và 1.500 khách tham dự từ hơn 25 quốc gia.

CyberCon Asia 2025 là biểu tượng hợp tác Việt – Nhật trong việc ứng phó thách thức an ninh số, đồng thời đóng góp vào chính sách, đào tạo nhân lực và đổi mới công nghệ trong khu vực.