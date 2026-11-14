Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 khởi tranh vào ngày 14/11 tại Hà Nội, với sự tham gia của gần 500 VĐV đến từ hơn 80 cơ quan, đơn vị.

Giải đấu quy tụ gần 500 VĐV đến từ hơn 80 cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Xây dựng, các Sở Xây dựng địa phương, viện, trường, tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp trong ngành và các đơn vị khách mời.

Giải tranh tài ở 5 nội dung gồm: Đôi nam lãnh đạo với 33 đôi VĐV, chia làm 10 bảng; Đôi nam nữ lãnh đạo có 7 đôi, chia làm 2 bảng; Đôi nam gồm 115 đôi, chia làm 38 bảng; Đôi nam nữ có 62 đôi, chia làm 20 bảng và Đôi nữ gồm 28 đôi, chia làm 9 bảng.

Giải được tổ chức với mong muốn tạo một sân chơi lành mạnh và tăng cường giao lưu, kết nối giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trong ngành xây dựng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng Biên tập Báo Xây dựng, Trưởng Ban Tổ chức cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng, từ mùa giải năm nay, giải Pickleball ngành Xây dựng tiếp tục được hoàn thiện, từng bước trở thành một hoạt động thể thao có sức lan tỏa, góp phần xây dựng một cộng đồng ngành Xây dựng khỏe mạnh, năng động và gắn kết".

Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 với chủ đề "Kết nối để thành công" là cầu nối thắt chặt tình đoàn kết, mở rộng giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp toàn ngành; qua đó tái tạo năng lượng, tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ, người lao động hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

