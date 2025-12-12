Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, đây là hội nghị đầu tiên của Ban Chấp hành sau 5 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Từ thực tiễn công tác tại các ngành, địa phương, đơn vị, ông Nguyễn Đình Khang đề nghị các đại biểu cho ý kiến về đánh giá kết quả các mặt hoạt động công đoàn năm 2025; thảo luận những nội dung còn tồn tại, hạn chế, phân tích làm rõ nguyên nhân, đồng thời trên cơ sở dự báo tình hình, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong năm 2026, để khắc phục những tồn tại, hạn chế, từ đó hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2026.

Ông Nguyễn Đình Khang đề nghị các đại biểu phản ánh thêm về các khó khăn, vướng mắc, trở ngại trong thực tiễn triển khai, đề xuất về các giải pháp cụ thể để cải thiện kết quả thực hiện, thể hiện quyết tâm chính trị lớn hơn nữa để thực hiện tốt công tác này trong năm 2026.

Thu nhập của người lao động tiếp tục được cải thiện

Theo báo cáo kết quả hoạt động: Trong năm 2025, số lượng lao động có việc làm là 52 triệu người, tăng 552,3 nghìn người so với cùng kỳ năm trước; số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 764,2 nghìn người, giảm 150,6 nghìn người so với cùng kỳ năm trước; tỉ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,65%.

Thu nhập của người lao động tiếp tục được cải thiện. Thu nhập bình quân của người lao động 9 tháng đầu năm là 8,3 triệu đồng/tháng, tăng 10,0%, tương ứng tăng 756 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 là 7,72 triệu đồng/người, tăng 13% so với năm 2024.

Cũng trong năm 2025, cả nước xảy ra 55 cuộc ngừng việc tập thể, giảm 21 cuộc so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chủ yếu do doanh nghiệp chậm trả lương, trả thưởng, vi phạm chế độ, chính sách, người lao động đề nghị tăng lương, không đồng tình với điều kiện, mức tính thưởng của doanh nghiệp. Qua quá trình đối thoại, thương lượng giữa người sử dụng lao động, tập thể người lao động với sự hỗ trợ, hướng dẫn, chứng kiến của các cơ quan chức năng, hầu hết các yêu cầu của người lao động đã được người sử dụng lao động giải quyết toàn bộ hoặc một phần, tập thể người lao động đã trở lại làm việc bình thường.

“Bữa cơm Công đoàn” được tổ chức đồng loạt trong phạm vi cả nước

Trong năm 2025, các cấp công đoàn tập trung nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động tiếp tục có những đổi mới. Hoạt động xã hội, chăm lo phúc lợi, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong lao động sản xuất được quan tâm, duy trì thường xuyên.

Đặc biệt trước ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung trong các tháng cuối năm, các cấp công đoàn đã vận động đoàn viên, người lao động cả nước quyên góp ủng hộ qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổ chức các đoàn công tác đi thăm, hỗ trợ trực tiếp đoàn viên, người lao động chịu ảnh hưởng, thiệt hại do bão lũ.

Đã có 5.132 công đoàn cơ sở tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” được tổ chức đồng loạt trong phạm vi cả nước vào đúng dịp kỷ niệm Ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam, kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước, góp phần tạo sự đoàn kết, gắn bó, không khí cởi mở, chia sẻ giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Bên cạnh đó, Công đoàn tích cực tham gia ý kiến xây dựng cơ chế, chính sách có liên quan về triển khai xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở dành cho công nhân, lao động có thu nhập thấp; điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án nhà ở xã hội và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư các dự án năm 2025 tại 4 dự án; tổ chức khởi công dự án nhà ở cho công nhân thuê tại các tỉnh Đồng Tháp, Bắc Ninh…

Thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng, chăm lo lợi ích của đoàn viên, người lao động, trong năm 2025, Tổng Liên đoàn đã tích cực, chủ động tham gia ý kiến xây dựng 39 dự thảo luật, nghị quyết, nghị định, thông tư có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn.

Tập trung nghiên cứu, tham gia cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung một số quy định của Hiến pháp 2013 liên quan đến tổ chức Công đoàn, phối hợp xây dựng, hoàn thiện hồ sơ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, qua đó thể chế hóa chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn phát triển mới.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 15 khóa 13, bàn thảo những nội dung của quan trọng của năm 2025 và 2026.

Lan Chi