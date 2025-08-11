Chiều 11/8, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức họp báo công bố Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2025.

Bà Thái Thu Xương, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết, Tổng Liên đoàn luôn xác định vai trò trọng tâm của mình là đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, đồng thời sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững của nền kinh tế và xã hội.

Bà Thái Thu Xương. Ảnh: N.Hai

Một trong những vấn đề được quan tâm là chính sách tiền lương của người lao động, trong đó có việc sớm thực hiện chuyển từ tiền lương tối thiểu vùng sang lương đủ sống.

Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh, tiền lương không phải là yếu tố duy nhất. Đời sống của người lao động còn phụ thuộc vào các điều kiện khác như: môi trường làm việc, thu nhập bổ sung, nhà ở, an sinh xã hội, đời sống tinh thần...

Theo đại diện Tổng Liên đoàn lao động, hiện tại Nhà nước chưa công bố mức lương đủ sống cụ thể. Tổng Liên đoàn đã nhiều lần kiến nghị Chính phủ sớm xác định và công bố mức lương đủ sống, làm căn cứ để xây dựng chính sách tiền lương phù hợp, đảm bảo người lao động có thể thực sự sống được bằng lương, đúng như mục tiêu của chính sách phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội.

Doanh nghiệp ngày càng coi trọng người lao động là tài sản vô giá

Nhấn mạnh tầm quan trọng của người lao động trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI cho biết, chưa bao giờ người lao động lại được doanh nghiệp quan tâm sâu sắc như hiện nay. Họ không chỉ là lực lượng sản xuất mà còn là tài sản vô giá, là nền tảng cho sự phát triển lâu dài.

Ông Hoàng Quang Phòng. Ảnh: N.Hải

Nhiều doanh nghiệp đã và đang chủ động thiết kế các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để người lao động phát triển bản thân, có cơ hội thăng tiến, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.

Các phong trào thi đua trong doanh nghiệp ngày càng trở nên thực chất, tạo nên làn sóng phấn đấu tích cực từ người lao động, qua đó góp phần cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cũng theo đại diện VCCI, để thích ứng với bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số, các chính sách liên quan đến lao động cần tiếp tục được hoàn thiện, đặc biệt là chính sách tư vấn, đào tạo lại và hỗ trợ người lao động sắp đến tuổi nghỉ hưu, người bị ảnh hưởng bởi thay đổi cơ cấu lao động.

“Chúng ta cần xây dựng hệ sinh thái chính sách hiệu quả, tạo điều kiện để người lao động được tham gia, phát triển toàn diện, đóng góp trở lại cho doanh nghiệp và đất nước”, ông Phòng nói.