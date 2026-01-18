Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đã trao đổi điện mừng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi điện mừng với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi điện mừng với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đánh giá cao năm 2025 là một năm thành công và có nhiều ý nghĩa to lớn của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, đánh dấu những bước phát triển mới trên chặng đường 75 năm quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Phạm Hải

Các chuyến thăm lẫn nhau giữa các lãnh đạo chủ chốt hai Đảng, hai nước và giao lưu cấp cao, hợp tác giữa các cấp, các ngành, các lĩnh vực giữa hai nước đã góp phần đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc lên tầm cao mới, bước vào giai đoạn phát triển mới với nền tảng chính trị, nền tảng vật chất và nền tảng xã hội không ngừng được củng cố.

Trên cơ sở nền tảng vững chắc của mối quan hệ truyền thống láng giềng hữu nghị, phát huy những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua, với quyết tâm của lãnh đạo cấp cao, hệ thống chính trị và nhân dân hai nước, các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam khẳng định, hai bên có niềm tin vững chắc về tương lai phát triển tốt đẹp, thực chất, hiệu quả hơn trên mọi phương diện của quan hệ hai Đảng, hai nước.

Trong khi đó các lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc nhấn mạnh, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa, đang xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược.

Việc hai Đảng, hai nước kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình mỗi nước, chung tay củng cố, làm sâu sắc quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác, đoàn kết, là phù hợp với lợi ích chung của hai bên, có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp chủ nghĩa xã hội trên thế giới và thúc đẩy tiến bộ, phát triển của nhân loại.

Các lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc khẳng định coi trọng cao độ quan hệ hai Đảng, hai nước; sẵn sàng thúc đẩy quan hệ Trung - Việt không ngừng đạt được những bước tiến mới, vươn lên tầm cao mới, với chiều sâu mới, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch phía Việt Nam của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc đã trao đổi điện mừng với các lãnh đạo tương ứng của Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng các đại biểu tại chiêu đãi chào mừng 76 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: VGP

Trước đó, ngày 16/1, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã tham dự chiêu đãi chào mừng 76 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, trong suốt chặng đường 76 năm qua, hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước đã kề vai sát cánh, dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, góp phần vào thành công của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Việt Nam luôn coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Phó Thủ tướng đánh giá cao quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua đạt được nhiều thành quả nổi bật, quan trọng.

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cả hai nước, khi Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14, đánh dấu Việt Nam chính thức bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, Trung Quốc bước vào giai đoạn thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 15 với mục tiêu phát triển chất lượng cao.

Phó Thủ tướng tin tưởng quan hệ Việt - Trung sẽ không ngừng phát triển đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững lâu dài, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Chia sẻ về chiều dài lịch sử hữu nghị Trung - Việt, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà quan hệ hai Đảng, hai nước đã đạt được trong 76 năm qua.

Năm 2025, hai bên phối hợp thúc đẩy đạt nhiều điểm sáng trong quan hệ song phương, với việc lãnh đạo chủ chốt hai bên thăm viếng lẫn nhau với tần suất cao, các cơ chế hợp tác triển khai hiệu quả. Kim ngạch thương mại tiếp tục phá kỷ lục, Trung Quốc duy trì là đối tác thương mại và du lịch lớn nhất của Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam hợp tác, đoàn kết, không ngừng thúc đẩy, củng cố nền tảng và nâng cao hiệu quả xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc.

Đại sứ Hà Vĩ chúc mừng và tin tưởng, Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam và chương mới tốt đẹp của tình hữu nghị Trung - Việt.