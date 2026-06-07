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Chiều 7/6, sau lễ đón, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Sonexay Siphandone sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026. Đây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Sonexay Siphandone trong nhiệm kỳ mới, thể hiện sinh động và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh nào, Việt Nam luôn kề vai sát cánh hỗ trợ Lào hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sonexay Siphandone

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone phấn khởi trở lại Hà Nội thăm chính thức Việt Nam sau khi đắc cử nhiệm kỳ mới và lần thứ hai tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN do Việt Nam tổ chức.

Thủ tướng Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ to lớn, quý báu và hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước Lào qua các thời kỳ.

Hai Thủ tướng tái khẳng định chính sách nhất quán của hai Đảng, hai Nhà nước luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Người đứng đầu hai Chính phủ vui mừng nhận thấy hợp tác hai nước tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Các chuyến thăm, tiếp xúc các cấp được duy trì thường xuyên; các cơ chế hợp tác song phương được triển khai hiệu quả, nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh được giải quyết trên tinh thần đồng chí anh em.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sonexay Siphandone tham quan trưng bày ảnh về mối quan hệ Việt Nam - Lào. Việt Nam luôn kề vai sát cánh hỗ trợ Lào hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đã đề ra

Hợp tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phối hợp tại các diễn đàn khu vực, quốc tế tiếp tục được tăng cường; hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước ngày càng mở rộng. Đặc biệt, trong quý 1 năm 2026, vốn đầu tư của Việt Nam sang Lào đạt khoảng 582 triệu USD, tăng hơn 4,2 lần so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng vốn đầu tư lũy kế của Việt Nam tại Lào lên khoảng 6,6 tỷ USD với 289 dự án.

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới, đặc biệt cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” Việt Nam - Lào, gắn kết tiểu vùng và gắn kết khu vực, quốc tế.

Hai bên nhất trí triển khai nghiêm túc, đạt chất lượng cao các thỏa thuận cấp cao, kết quả kỳ họp 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, tạo tiền đề để hai bên phối hợp tổ chức thực hiện thắng lợi Hiệp định hợp tác song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào giai đoạn 2026-2030.

Hai nước sẽ phối hợp tổ chức tốt kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào trong năm 2027.

Hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị định thư và kế hoạch hợp tác quốc phòng, an ninh; tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên; hỗ trợ lẫn nhau giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước và khu vực biên giới hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sonexay Siphandone tại hội đàm

Thủ tướng Lê Minh Hưng chân thành cảm ơn phía Lào đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ có hiệu quả các đội tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong thời kỳ chiến tranh tại Lào.

Việt Nam mong muốn Lào sẽ tiếp tục ủng hộ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Việt Nam.

Sớm thành lập Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam tại Lào

Về hợp tác kinh tế, hai bên tập trung trao đổi các biện pháp thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế theo hướng chuyển mạnh từ hợp tác hữu nghị sang hợp tác hiệu quả, cùng phát triển, lấy hiệu quả kinh tế và gắn kết chiến lược làm trọng tâm.

Trong đó, Việt Nam và Lào sẽ ưu tiên thúc đẩy kết nối hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, đặc biệt là dự án kết nối giao thông chiến lược quan trọng như tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội - Vientiane, đường sắt Vũng Áng - Vientiane; hỗ trợ Lào hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực và tăng cường kết nối với biển.

Hai nước sẽ nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp với tính chất đặc thù của quan hệ Việt Nam - Lào, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho doanh nghiệp hai nước; triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp nhằm đưa kim ngạch song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2030.

Hai Thủ tướng chứng kiến trao đổi 4 văn kiện hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải, giáo dục, tài chính, dân tộc và tôn giáo

Hai Thủ tướng chứng kiến trao đổi văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực dân tộc và tôn giáo

Hai Thủ tướng cũng thống nhất tiếp tục nâng cao hiệu quả, đổi mới hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; sớm thành lập Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam tại Lào...

Hai bên cũng trao đổi sâu rộng về tình hình khu vực và quốc tế, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác ứng phó các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, phòng, chống tội phạm xuyên biên giới và các thách thức an ninh phi truyền thống.

Thủ tướng Sonexay Siphandone khẳng định, Đảng, Chính phủ Lào sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam sinh sống ổn định tại Lào, doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Lào triển khai thuận lợi các dự án.