Quyết định được đưa ra trong cuộc họp hội đồng học thuật gần đây, nơi trường xem xét các nghiên cứu sinh đã đăng ký nhiều năm nhưng không có tiến triển, theo các quan chức chia sẻ với Hindustan Times.

Một quan chức cấp cao của Đại học Mumbai cho biết: "Theo quy định, mỗi giáo sư hướng dẫn chỉ có thể nhận một số lượng nghiên cứu sinh nhất định. Hội đồng học thuật quyết định hủy tư cách của 553 nghiên cứu sinh vì các giáo sư không thể nhận thêm sinh viên mới do tình trạng các nghiên cứu sinh cũ không tiến triển”.

Nhiều nghiên cứu sinh tiến sĩ không thể lấy bằng vì chậm tiến độ nghiên cứu. Ảnh minh họa: Freepik

Trong vài tháng gần đây, trường nhận được nhiều phản ánh từ sinh viên đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh tiến sĩ nhưng không được phân công giáo sư hướng dẫn trong 1-2 năm. Thậm chí có trường hợp kéo dài gần 10 năm, khiến giảng viên không còn chỉ tiêu nhận sinh viên mới, vị quan chức cho biết.

Theo quy định của Ủy ban Giáo dục Đại học Ấn Độ, thời gian hoàn thành tiến sĩ (bao gồm học phần bắt buộc) là 3-6 năm. Sinh viên có thể xin gia hạn thêm tối đa 2 năm bằng hình thức đăng ký lại, nâng tổng thời gian lên 8 năm. Nghiên cứu sinh nữ và người khuyết tật có thể được gia hạn thêm 2 năm, nâng tổng thời gian tối đa lên 10 năm. Tất cả 553 nghiên cứu sinh bị hủy tư cách đều vượt quá giới hạn này.

Một giáo sư cấp cao và giảng viên hướng dẫn tiến sĩ tại MU cho biết nhiều sinh viên gặp khó khăn khi tiếp tục nghiên cứu sau khi hoàn thành học phần. “Có sinh viên nhận ra nghiên cứu không phải sở thích của mình. Họ trì hoãn từng giai đoạn và công việc nghiên cứu không tiến triển”, giáo sư nói.

Một giảng viên khác cho biết thêm: “Dù thiếu hứng thú là vấn đề lớn, một số sinh viên gặp khó khăn cá nhân như phải chuyển chỗ ở, thay đổi công việc hay ưu tiên sau khi đăng ký. Những tình huống này khiến họ khó tiếp tục nghiên cứu, dù vẫn có mong muốn”.

Nhiều nghiên cứu sinh bị hủy tư cách đồng tình với nhận định này. Một nghiên cứu sinh chia sẻ: “Tôi phải tạm dừng sau hai năm. Giáo sư hướng dẫn đã nhắc nhở tôi nhưng tôi không phản hồi, nghĩ rằng sẽ quay lại trong thời hạn 8 năm. Nhưng điều đó không xảy ra”. Một nghiên cứu sinh khác thuộc khoa Khoa học Tự nhiên cho biết cô không thể tiếp tục nghiên cứu vì đã chuyển chỗ ở cùng gia đình và đi làm sau ba năm đăng ký.

Quyết định của Đại học Mumbai nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thành tiến độ nghiên cứu đúng hạn và quản lý nguồn lực giảng viên, đồng thời phản ánh những thách thức sinh viên tiến sĩ có thể gặp phải trong quá trình học tập và nghiên cứu.