Liên quan vụ án 3 người trong một gia đình bị bắn tử vong tại cơ sở thu mua nông sản T.H. (xã Đak Nhau), Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin chính thức kết quả điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng “Giết người, cướp tài sản”.

Hiện trường vụ án. Ảnh: A.X

Ba nạn nhân được xác định là ông Đ.D.T. (SN 1978), bà C.H.H. (SN 1977, vợ ông T.) và cháu trai Đ.T.T. (SN 2014). Vụ án xảy ra ngày 2/10, cả 3 đều bị bắn vào vùng đầu, tử vong tại chỗ, gây rúng động dư luận.

Huy động hơn 500 chiến sĩ, khóa chặt mọi hướng tẩu thoát

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động toàn bộ lực lượng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự và các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và triển khai điều tra.

Các đơn vị nghiệp vụ triển khai các biện pháp truy tìm hung thủ. Ảnh: T.T

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, đã chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời cử Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an đến hiện trường kiểm tra, họp khẩn và chỉ đạo trực tiếp quá trình điều tra, phối hợp các đơn vị chức năng nhằm nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án.

"Đối tượng có độ tuổi khoảng hơn 30, thành thạo sử dụng súng, hiểu biết hiện trường và gia đình nạn nhân", Thượng tướng Long nhận định.

Lực lượng công an được huy động truy vết nghi phạm. Ảnh: T.T

Trong ngày 3/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội danh “Giết người" và "Cướp tài sản”. Cùng ngày, Ban chuyên án 1025G được thành lập do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban.

Theo Thiếu tướng Hải, ngay sau khi vụ án xảy ra, 5 Phó giám đốc Công an tỉnh đã được huy động trực tiếp xuống hiện trường, chia thành 5 mũi công tác với 15 tổ điều tra, truy xét triển khai đồng loạt. Đồng thời, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh cùng lực lượng các đơn vị thuộc Bộ Công an được huy động tham gia phá án.

“Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ và ứng dụng khoa học kỹ thuật, lực lượng công an đã vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, từ đó thu thập được hơn 50 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác điều tra”, Giám đốc Công an tỉnh cho hay.

Lực lượng công an bắt giữ Lê Sỹ Tùng. Ảnh: T.T

Từ các đầu mối điều tra, lực lượng công an xác định nghi phạm có thể di chuyển về khu vực giáp ranh biên giới. Công an tỉnh Đồng Nai ngay lập tức phối hợp với Công an các tỉnh lân cận, đồng thời trao đổi thông tin với lực lượng Biên phòng và phía Campuchia để triển khai các chốt chặn, siết chặt kiểm soát khu vực biên giới, ngăn chặn khả năng đối tượng bỏ trốn.

“Có thể nói, chỉ sau 56 giờ kể từ khi xảy ra vụ án, lực lượng công an đã lần ra và bắt giữ được nghi phạm”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải thông tin.

Nghi phạm chuẩn bị kỹ trước khi ra tay sát hại

Đến 15h30 ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Sỹ Tùng (SN 1992, quê Thanh Hóa, ngụ khu phố 8, phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai), nghi phạm gây ra vụ thảm án làm 3 người tử vong.

Sau khi bị bắt, Tùng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai rõ quá trình chuẩn bị và lên kế hoạch gây án.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (áo trắng) và các đơn vị liên quan dẫn đối tượng Lê Sỹ Tùng (phải) đến hiện trường cất giấu tang vật. Ảnh: T.T

Theo lời khai, Tùng từng nhiều lần đi ngang qua nhà của các nạn nhân. Rạng sáng 2/10, khi đang ở tỉnh Lâm Đồng, Tùng chuẩn bị sẵn súng, dao, máy cắt sắt, tóc giả, găng tay cùng nhiều vật dụng khác, rồi đón xe khách từ Lâm Đồng về TPHCM, tiếp tục di chuyển bằng xe khách đến xã Đak Nhau.

Đến khu vực cơ sở thu mua nông sản của gia đình ông T., Tùng leo lên ngọn đồi phía trước để ẩn nấp, quan sát động tĩnh. Khi thấy thời cơ thích hợp, đối tượng dùng súng bắn chết 3 người trong gia đình, sau đó cưa két sắt lấy đi 52 triệu đồng tiền mặt rồi bỏ trốn vào khu vực rừng cao su cách hiện trường khoảng 7km.

Sau khi gây án, Tùng bỏ trốn về phường Phước Bình, lẩn trốn tại đây suốt nhiều giờ cho đến khi bị lực lượng công an truy xét, bắt giữ.

Theo Công an tỉnh, lời khai của nghi phạm phù hợp với toàn bộ chứng cứ, dấu vết hiện trường và kết quả giám định. Toàn bộ tang vật và số tiền thu giữ hoàn toàn trùng khớp với các tình tiết trong lời khai của đối tượng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải cho biết, trước khi ra tay, nghi phạm đã bắn hỏng hệ thống camera an ninh của gia đình nạn nhân để xóa dấu vết, thể hiện sự tính toán nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Lực lượng chức năng khám xét, kiểm tra nơi lẩn trốn của đối tượng. Ảnh: T.T

Quá trình làm việc với đối tượng cho thấy sức khỏe, tâm lý của nghi phạm ổn định, không có dấu hiệu bất thường hay nghiện game như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội. “Công an sẽ tiếp tục kiểm tra, xác minh tình trạng sức khỏe của nghi phạm để làm rõ thêm các yếu tố liên quan”, Thiếu tướng Hải chia sẻ.

Cơ quan CSĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh nguồn gốc khẩu súng quân dụng mà nghi phạm sử dụng, cũng như các tình tiết khác liên quan.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ thảm án 3 người chết. Ảnh: H.A

Trong suốt quá trình điều tra, địa bàn xảy ra án mạng nằm ở khu vực thưa dân cư, gây nhiều khó khăn cho lực lượng phá án. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và thông tin từ nhân dân cung cấp, lực lượng phá án đã truy bắt được nghi phạm sau 56 giờ.

“Đây là khoảng thời gian các cán bộ, chiến sĩ không ngủ và thường xuyên họp để đánh giá, chỉ đạo vụ án và truy bắt nghi phạm”, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho hay.