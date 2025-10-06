Vào 16h30 hôm nay (6/10), Công an tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức họp báo, thông tin kết quả điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng “Giết người, cướp tài sản” xảy ra tại xã Đak Nhau ngày 2/10.

Nghi phạm Lê Sỹ Tùng. Ảnh: CACC

Theo giấy mời do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai ký, buổi họp báo sẽ thông tin chính thức kết quả điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời đến báo chí và người dân.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại một cơ sở thu mua nông sản ở xã Đak Nhau. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét nghi phạm.

Sau nhiều ngày điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định và bắt giữ Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ khu phố 8, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai), nghi can gây ra vụ án mạng trên và thu giữ một số tang vật liên quan phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra đã có kết quả bước đầu và sẽ công bố trong buổi họp báo chiều nay.

Trước đó, ngày 2/10, tại xã Đak Nhau xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong. Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, lực lượng công an đã huy động các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét nghi phạm.

Các nạn nhân gồm: ông Đ.D.T. (SN 1978, chủ vựa thu mua nông sản), bà C.H.H. (SN 1977, vợ ông T.) và cháu trai Đ.T.T. (SN 2014).