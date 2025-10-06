Liên quan vụ 3 người bị sát hại tại cơ sở thu mua nông sản T.H. (xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai), cơ quan chức năng đã bắt giữ nghi phạm Lê Sỹ Tùng (33 tuổi) sau hơn 2 ngày truy lùng. Vụ án này đang được Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) mở rộng điều tra.

Tang vật gây án được cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, chiều 5/10, hàng chục trinh sát đã bao vây khu vực rẫy ở phường Phước Bình (thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước cũ), nơi Tùng lẩn trốn sau nhiều ngày rời khỏi hiện trường.

Quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ nhiều bộ phận của súng, pháo khói, băng keo đen, giảm thanh, ống ngắm... và các linh kiện khác được nghi phạm sử dụng trong vụ án.

Bước đầu cảnh sát xác định Tùng nghiện game nặng. Đối tượng khai động cơ sát hại 3 người nói trên là “thực hiện nhiệm vụ mà trong game giao cho người chơi”.

Theo lời khai, khi gây án Tùng dùng túi vải hứng vỏ đạn, không để rơi xuống đất nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Vụ án đang được công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn gốc khẩu súng, quá trình chuẩn bị gây án và đánh giá yếu tố tâm lý của nghi phạm.

Trước đó, vào sáng 3/10, người dân phát hiện 3 thi thể tại vựa nông sản T.H. ở Đồng Nai. Các nạn nhân gồm: ông Đ.D.T. (SN 1978, chủ vựa), bà C.H.H. (SN 1977, vợ ông T.) và cháu trai Đ.T.T. (SN 2014).

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy cả 3 tử vong do bị bắn vào vùng đầu. Hình ảnh camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông đội mũ, trùm kín mặt xuất hiện tại hiện trường.

Sau đó, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với đơn vị thuộc Bộ Công an điều tra, truy bắt đối tượng gây án.