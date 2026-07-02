Toàn tỉnh có 59 thí sinh được đặc cách tốt nghiệp do bị ốm hoặc gặp tai nạn trong thời gian không quá 10 ngày trước kỳ thi.

Các trường hợp này đều đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy chế thi, gồm: Đủ điều kiện dự thi, có kết quả rèn luyện và học tập cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên, có biên bản đề nghị xét đặc cách của trường THPT nơi đăng ký dự thi, có hồ sơ nhập viện, ra viện hoặc giấy xác nhận đang điều trị do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

Các thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Lê Dương

Bên cạnh đó, Thanh Hóa có 186 thí sinh được miễn thi tất cả các bài thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Trong số này, phần lớn là người khuyết tật đặc biệt nặng hoặc khuyết tật nặng. Ngoài ra, 6 thí sinh được miễn thi do tham gia đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hóa và có tên trong danh sách miễn thi của Bộ GD-ĐT.

Toàn tỉnh có 40.652 thí sinh đăng ký dự thi. Qua xét công nhận tốt nghiệp, 40.392 thí sinh được công nhận tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 99,36%.

Thống kê kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy, Thanh Hóa nằm trong nhóm 10 địa phương có nhiều điểm 10 nhất cả nước ở nhiều môn thi.

Cụ thể, Thanh Hóa có 188 điểm 10 môn Toán (xếp thứ 9 cả nước), 17 điểm 10 môn Vật lý (xếp thứ 3), 31 điểm 10 môn Hóa học (xếp thứ 4), 8 điểm 10 môn Tiếng Anh (xếp thứ 6), 5 điểm 10 môn Sinh học (xếp thứ 7), 130 điểm 10 môn Lịch sử (xếp thứ 7) và 1 điểm 10 môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật (xếp thứ 2).