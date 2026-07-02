Cụ thể, ngưỡng điểm sàn theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để xét tuyển vào các ngành/chương trình đào tạo của trường là 19 điểm. Điểm này không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có.

Với phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm sàn là 19 điểm sau khi quy đổi tương đương sang thang điểm 30, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chỉ sử dụng kết quả bài thi HSA mã Q21 để xét tuyển theo phương thức này.

Điểm sàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2026 như sau:

Năm 2026, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 2.650 chỉ tiêu theo 3 phương thức xét tuyển gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực (HSA), xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.