Theo đó, điểm sàn thống nhất cho tất cả các phương thức và tổ hợp xét tuyển của Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội (sau khi quy đổi tương đương về thang điểm 30 đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) là:

- 24 điểm: Áp dụng với nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông, ngành Khoa học dữ liệu.

- 22 điểm: Áp dụng đối với các ngành đào tạo còn lại.

Đối với các phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực HSA và chứng chỉ SAT, bảng quy đổi tương đương sang thang điểm 30 dự kiến sẽ được trường công bố vào chiều nay 2/7.

Năm 2026, các phương thức xét tuyển chính của trường gồm: Xét tuyển thẳng; xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) của ĐH Quốc gia Hà Nội và xét tuyển theo kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT.

Sinh viên Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: UET

Điểm chuẩn vào các ngành của Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2025 là từ 22,14 đến 28,19. Trong đó ngành Công nghệ thông tin có điểm chuẩn cao nhất.

Qua thống kê sơ bộ, năm 2025 có 2.625 thí sinh có điểm xét tuyển vào Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội là từ 27 trở lên. Mức điểm của các thí sinh đã gồm điểm cộng (tối đa là 3), ở cả 3 phương thức là xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, dựa vào điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội, điểm thi SAT.