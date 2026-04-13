Nếu có một điều trở nên rõ ràng tại hội nghị HumanX ở San Francisco (Mỹ) tuần trước, nơi 6.500 giám đốc điều hành, nhà sáng lập và nhà đầu tư tập trung để thảo luận về trí tuệ nhân tạo (AI) thì đó chính là OpenAI không còn thống trị các cuộc thảo luận trong ngành. Hiện tại, vị thế đó đang thuộc về Anthropic.

Tác nhân lập trình của Anthropic - Claude Code ngày càng được nhiều người nhắc đến. Lợi thế ban đầu trong nhóm khách hàng doanh nghiệp giúp họ hưởng lợi lớn từ sự phổ biến của các tác nhân lập trình AI, vốn được dùng để tạo, chỉnh sửa và đánh giá mã lệnh.

Claude 'trở thành một tôn giáo'

Anthropic được thành lập năm 2021 bởi một nhóm cựu nghiên cứu viên và lãnh đạo tách ra từ OpenAI. Startup này hiện được định giá 380 tỷ USD.

Claude Code ra mắt công chúng vào tháng 5/2025 và tính đến tháng 2 đã tạo ra hơn 2,5 tỷ USD doanh thu thường niên.

Arvind Jain, Giám đốc điều hành công ty AI doanh nghiệp Glean, cho biết công cụ này đã tạo ra "cơn sốt Claude", gây áp lực buộc các lãnh đạo doanh nghiệp phải triển khai nó.

"Nó đã trở thành một tôn giáo", ông Jain chia sẻ.

Tuần trước, Anthropic công bố mô hình AI mới mang tên Claude Mythos Preview, sở hữu các khả năng an ninh mạng tiên tiến. Dù chỉ giới hạn triển khai cho khoảng 50 công ty, mô hình này vẫn tạo ra tiếng vang lớn tại sự kiện.

Victor Riparbelli, Giám đốc điều hành công ty AI video Synthesia, nhận định Anthropic đã thể hiện sự tập trung hiếm thấy ở các startup tăng trưởng nóng.

Thay vì dàn trải thị phần cho 6 sản phẩm khác nhau như OpenAI, họ chỉ tập trung giải quyết khâu lập trình.

Theo các lãnh đạo, sự xuất hiện của các tác nhân như Claude đã làm thay đổi quy trình phỏng vấn, đồng thời giúp công ty duy trì hiệu suất với các đội ngũ kỹ sư nhỏ gọn hơn.

Navrina Singh, Giám đốc điều hành startup quản trị AI Credo AI, cho biết những công việc từng đòi hỏi 10 nhân sự vào năm ngoái nay có thể tự hoàn thành chỉ trong một dịp cuối tuần.

Tại Cisco, Chủ tịch Jeetu Patel tiết lộ khoảng 85% lực lượng kỹ sư của họ (tương đương 18.000 nhân viên) đang sử dụng AI.

Ông nhấn mạnh các công cụ này phải được xem như những "đồng nghiệp kỹ thuật số", làm thay đổi hoàn toàn cấu trúc đội ngũ phát triển tinh gọn truyền thống, chuyển từ quy mô 8 người sang mô hình 2 người kết hợp cùng vô số tác nhân AI.

Cuộc đua với Trung Quốc

Qwen3 là mô hình ngôn ngữ lớn mới nhất của Trung Quốc, kết hợp giữa các năng lực truyền thống và lập luận tiên tiến.

Một chủ đề khác thu hút sự chú ý tại HumanX là cuộc chiến giữa Mỹ và Iran. Các lãnh đạo cho biết họ chưa ghi nhận bất kỳ tác động kinh doanh trực tiếp nào từ cuộc xung đột Trung Đông.

Thay vào đó, họ tập trung vào một vấn đề địa chính trị khác: các mô hình nguồn mở của Trung Quốc.

Trong AI, một mô hình được coi là trọng số mở nếu các tham số của nó được công khai. Tính đến tháng 4, các mô hình trọng số mở của Trung Quốc, bao gồm GLM-5.1, Kimi K2.5 và Qwen3.5, đang thống trị các tiêu chuẩn đánh giá ngành.

Các công ty Mỹ đang đổ xô sử dụng mô hình của Trung Quốc. Cursor xây dựng mô hình Composer 2 dựa trên Kimi 2.5, trong khi CEO Airbnb Brian Chesky thừa nhận chatbot của nền tảng này phụ thuộc phần lớn vào Qwen của Alibaba.

Trong bối cảnh ngành AI Mỹ đặt ưu tiên đánh bại Trung Quốc về đổi mới, nỗ lực thu hẹp khoảng cách trong mảng trọng số mở đang được đẩy mạnh trong nước.

Các nhà đầu tư coi đây là một trong những bài toán trọng tâm cần giải quyết. Ông Jain từ Glean nhấn mạnh các doanh nghiệp hiện rất cảnh giác với việc phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất và luôn khao khát có nhiều sự lựa chọn chéo giữa các bên.

(Theo CNBC)