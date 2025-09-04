Từ bao đời nay người dân đã dùng rau má như một loại thuốc lợi tiểu nhẹ nên có thể kích thích cơ thể thải ra các độc tố, muối, nước và thậm chí là chất béo dư thừa trong cơ thể qua đường tiểu. Nếu bạn uống nước rau má hằng tuần là cách thải độc tố tự nhiên giúp cơ thể khỏe mạnh và cân bằng dịch.

Lá rau má được dùng để trị các cơn đau dạ dày. Hoạt tính chống viêm nhiễm và chống oxy hóa của lá rau má cũng có tác dụng rõ rệt trong việc cải thiện sức khỏe của ruột và đại tràng.

Chiết xuất rau má có thể giúp cường hóa thành mạch máu và mao mạch. Từ đó, rau má có thể ngăn ngừa xuất huyết và tối ưu hóa hệ tuần hoàn. Ngoài ra, rau má cũng kích thích lưu thông máu, tăng oxy hóa trong các bộ phận cơ thể và cơ quan nội tạng quan trọng.

Rau má chứa hợp chất triterpenoid có tác dụng đẩy nhanh tốc độ hồi phục vết thương, tăng các chất chống oxy hóa ở vùng da bị thương, giúp da khỏe mạnh và tăng cường lưu thông máu huyết đến vùng cơ thể bị thương.

Một nghiên cứu đã cho các đối tượng bị tăng huyết áp tĩnh mạch dùng giả dược hay rau má và theo dõi họ trong 4 tuần. Kết quả nghiên cứu cho thấy những người uống rau má giảm rõ rệt các triệu chứng như: Phù mắt cá, sưng tấy, đau nhức, chuột rút, mệt mỏi ở chi dưới. Nếu dùng 180mg một ngày có hiệu quả trong việc giảm các triệu chứng liên quan đến cao huyết áp.

Rau má có thể hỗ trợ giảm sưng và tăng cường lưu thông máu huyết đối với những người bị bệnh về tĩnh mạch như suy tĩnh mạch.

6. Giảm lo âu

Chất saponin triteroenoid trong rau má có thể giúp bạn giảm lo âu và tăng cường các chức năng thần kinh ở nhiều người. Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Bệnh học Tâm thần lâm sàng, bệnh nhân thường ít bị giật mình bởi tiếng ồn hơn sau khi uống nước rau má từ 30-60 phút.

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn chưa thể xác định rõ hiệu quả của rau má trong việc điều trị các triệu chứng lo lắng.

Rau má không có tác dụng như thuốc nên chỉ nên dùng nước rau má như thực phẩm hỗ trợ điều trị chứng lo âu.

Lưu ý, phụ nữ mang thai, cho con bú không nên dùng rau má. Người bị tiểu đường và các bệnh lý về gan hạn chế dùng vì có thể ảnh hưởng tới đường huyết, tăng gánh nặng cho gan. Rau má có thể gây tương tác với các thuốc an thần, chống trầm cảm.

Mỗi ngày bạn chỉ nên ăn 30 đến 40g rau má tươi, tương đương với 1 cốc nước rau má và chỉ nên dùng trong vòng 1 tháng. Sau đó, ngừng ít nhất là nửa tháng rồi mới có thể dùng tiếp.