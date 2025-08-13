Lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y Hà Nội cho biết, diếp cá không chỉ là một loại rau gia vị trong bữa ăn hằng ngày mà còn là rau "trường sinh", vị thuốc quý trong y học cổ truyền, đặc biệt trong việc bảo vệ và tăng cường sức khỏe phổi.

Theo ông Tuấn, trong y học cổ truyền, rau diếp cá, còn được gọi là dấp cá, có vị chua, tính hơi hàn, đi vào kinh can và phế. Với những đặc tính này, diếp cá được biết đến với các công dụng:

Thanh nhiệt: Giúp làm mát cơ thể, đặc biệt hữu ích trong những ngày hè oi bức.

Chỉ khái, hóa đờm: Giảm ho và làm loãng đờm, hỗ trợ thông thoáng đường hô hấp.

Lợi thấp, tiêu thũng: Giúp lợi tiểu, giảm phù nề và loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể.

Trong y học hiện đại, lương y Tuấn cho rằng lá diếp cá chứa flavonoid, decanoyl-acetaldehyde và chất kháng khuẩn tự nhiên, giúp làm lành niêm mạc bị tổn thương và giảm triệu chứng đầy trướng.

Rau diếp cá có nhiều tác dụng tốt trong sức khỏe.

Ngoài ra, loại rau này còn chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe như: vitamin B, A, canxi, chất đạm, chất xơ, sắt, kali...

Lương y Tuấn cho rằng, khi ăn diếp cá nên dùng sống giúp giữ nguyên tinh dầu. Hằng ngày, bạn có thể dùng 10-15 lá rau diếp cá tươi, rửa sạch và ngâm muối loãng, ăn sống trong bữa cơm giúp nuôi dưỡng cơ quan tiêu hóa, làm dịu niêm mạc thực quản, giảm nóng rát cổ và nóng trong người.

Diếp cá là loại rau da vị “bổ phổi” được sử dụng để hỗ trợ điều trị các bệnh lý hô hấp như ho lao, viêm phổi, hỗ trợ trong điều trị ung thư phổi.

Người chữa xong viêm phổi có thể dùng 40g rau diếp cá kết hợp với 20g cát cánh, sắc uống hằng ngày. Hoặc nấu canh trứng với rau diếp cá, dùng liên tục trong 30-60 ngày, mỗi ngày một lần để tái tạo lại sức sống cơ quan hô hấp.

Người mắc ung thư phổi có thể dùng 24g rau diếp cá với 40g thổ phục linh, 40g đông quỳ tử, 24g hạn liên thảo và 6g cam thảo, sắc uống hằng ngày trong nhiều tháng để cải thiện chức năng phổi.

Với người bị ho lao, nấu 80g diếp cá tươi với phổi lợn, ăn cả cái và nước, tuần 2-3 lần, giúp trừ ho và cải thiện chức năng thông khí phổi.

Diếp cá tốt cho phổi và cơ quan tiêu hóa nhưng việc sử dụng cần đúng cách và liều lượng phù hợp để đạt hiệu quả tốt nhất và tránh những tác dụng phụ không mong muốn.

Những trường hợp nên thận trọng khi dùng như:

- Phụ nữ mang thai và cho con bú: Rau diếp cá có thể gây co bóp tử cung, do đó nên hạn chế sử dụng, đặc biệt trong 3 tháng đầu thai kỳ.

- Người có huyết áp thấp: Rau diếp cá có thể làm giảm huyết áp. Nếu bạn đang dùng thuốc hạ huyết áp hoặc có huyết áp thấp, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng để tránh tác dụng phụ không mong muốn.

- Người có cơ địa thể hàn, hay đi phân lỏng, lạnh bụng, đầy bụng không nên dùng rau sống, nước ép lá diếp cá.