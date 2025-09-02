Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội), lá xạ đen là dược liệu quý được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền Việt Nam và đang thu hút sự chú ý của y học hiện đại nhờ tiềm năng hỗ trợ điều trị ung thư, mỡ máu và nhiều bệnh lý khác.

Theo y học hiện đại, lá xạ đen chứa nhiều hợp chất giá trị như polyphenol, flavonoid, quinone, saponin triterpenoid, alkaloid, mang lại các lợi ích sức khỏe vượt trội.

7 công dụng

1. Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị ung thư

Lá xạ đen được mệnh danh là “cây ung thư” nhờ khả năng ức chế tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư gan và phổi. Các hợp chất polyphenol, flavonoid, và quinone có tác dụng chống oxy hóa mạnh, trung hòa gốc tự do, ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư và hỗ trợ hóa lỏng chúng để dễ tiêu hủy.

Một nghiên cứu tại Việt Nam trên chuột cho thấy dịch chiết lá xạ đen (chiết xuất bằng ethanol 90%) có tác dụng mạnh với tế bào ung thư gan và phổi, đồng thời ức chế vừa phải tế bào ung thư vú. Tuy nhiên, các nghiên cứu này mới dừng ở quy mô phòng thí nghiệm, chưa có thử nghiệm trên người, nên cần thêm thời gian để khẳng định hiệu quả thực tế.

Lá xạ đen có nhiều tác dụng cho sức khỏe. Ảnh: L.Hương.

2. Chống oxy hóa và bảo vệ cơ thể

Các hợp chất như flavonoid và polyphenol trong lá xạ đen giúp chống lại gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do oxy hóa, từ đó giảm nguy cơ lão hóa sớm và các bệnh mạn tính. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người có lối sống căng thẳng hoặc tiếp xúc nhiều với môi trường độc hại.

3. Hỗ trợ điều trị bệnh gan

Theo Đông y, xạ đen có vị đắng chát, tính hàn, giúp mát gan, giải độc, tiêu viêm. Dược liệu này hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ, vàng da, đồng thời tăng cường chức năng gan.

4. Ổn định huyết áp và tăng cường tuần hoàn

Lá xạ đen chứa glycoside tim, giúp điều hòa nhịp tim và ổn định huyết áp. Flavonoid trong cây còn thúc đẩy tuần hoàn máu não, cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ.

5. Kháng khuẩn và tiêu viêm

Hợp chất saponin triterpenoid trong xạ đen có khả năng kháng khuẩn, bảo vệ cơ thể trước các vi khuẩn như Staphylococcus aureus. Ngoài ra, xạ đen còn giúp giảm mụn nhọt, lở loét và các tình trạng viêm nhiễm trên da.

6. An thần và tăng sức đề kháng

Xạ đen có tác dụng an thần, giảm căng thẳng, tăng cường sức đề kháng nhờ các alkaloid và flavonoid. Điều này giúp cơ thể chống lại bệnh tật và duy trì trạng thái tinh thần ổn định.

7. Hỗ trợ xương khớp

Nhờ đặc tính tiêu viêm và hoạt huyết, xạ đen được dùng để giảm đau nhức xương khớp, cột sống, đặc biệt ở người lớn tuổi.

3 lưu ý quan trọng khi sử dụng

Dù là dược liệu lành tính, lá xạ đen có thể gây tác dụng phụ nếu dùng sai cách hoặc không phù hợp. Lương y Bùi Đắc Sáng khuyến cáo:

- Những người không nên dùng lá xạ đen như phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 5 tuổi; người huyết áp thấp gây hạ huyết áp, gây hoa mắt, chóng mặt; người suy thận hoặc chức năng thận kém; không uống sau khi sử dụng rượu bia.

- Không uống quá nhiều vì có thể gây táo bón hoặc ảnh hưởng đến gan, thận do các hợp chất hóa học mạnh.

- Lá xạ đen là dược liệu quý với tiềm năng hỗ trợ điều trị ung thư, mỡ máu, bệnh gan và nhiều vấn đề sức khỏe khác nhưng đây chỉ là biện pháp hỗ trợ, không thay thế các chỉ định của bác sĩ điều trị. Đặc biệt với bệnh nhân ung thư hoặc đang dùng thuốc điều trị, cần tư vấn y khoa để tránh tương tác thuốc.