Tối 25/11, triển lãm GRECO 2025 - sự kiện về tăng trưởng xanh, công nghệ tiên tiến và trí tuệ nhân tạo nằm trong khuôn khổ diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 đã khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Không gian triển lãm được tổ chức thành ba phân khu lớn, giới thiệu các giải pháp tăng trưởng xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và những thành tựu đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Khu vực công nghệ số - AI - bán dẫn trưng bày nhiều sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, y tế và đô thị thông minh.

Khu sản phẩm chuyên ngành tập trung giới thiệu các giải pháp năng lượng sạch, giao thông xanh, tài chính số và tiêu dùng bền vững. Trong khi đó, khu phát triển bền vững tôn vinh các doanh nghiệp theo định hướng ESG và các dự án khởi nghiệp xanh, nhấn mạnh xu hướng kinh tế tuần hoàn mà TPHCM theo đuổi.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng tham quan mẫu xe máy điện mới tại triển lãm.

Tại gian hàng của một hãng xe xuất hiện chó robot có thể đứng bằng hai chân, quay đầu, bắt tay và tương tác với khách khiến nhiều người thích thú. Theo giới thiệu của nhân viên, mẫu robot này có giá gần 500 triệu đồng, chủ yếu phục vụ nghiên cứu và giáo dục STEM.

Tại triển lãm GRECO 2025, một trong những điểm nhấn thu hút sự chú ý là mẫu SUV thuần điện Jaecoo J6, được trưng bày như một biểu tượng của xu hướng giao thông xanh và công nghệ xanh. Đây là mẫu xe điện gầm cao cỡ nhỏ, mang thiết kế vuông vức, đậm chất off-road, gợi liên tưởng tới những mẫu xe nổi tiếng như Land Rover Defender hay Suzuki Jimny.

Kính thực tế ảo tại GRECO 2025 tạo không gian xưởng 3D chân thực, cho phép người học quan sát và thao tác từng bước từ tháo lắp động cơ máy bay phản lực kiểm tra thông số đến xử lý sự cố. Theo đơn vị phát triển, người dùng hoàn thành đầy đủ bài tập VR có thể chuyển ngay sang thực hành trên thiết bị thật với độ thuần thục cao hơn và rủi ro thấp hơn.

Bàn tay robot Fuka được giới thiệu như một giải pháp thúc đẩy giao thương công nghệ, mang tính đột phá trong bảo vệ môi trường nhờ tích hợp AI. Thiết bị có giá khoảng 300 - 500 triệu đồng, sử dụng AI vision để nhận diện và dẫn hướng, hướng tới tự động hóa trong các nhà máy. Fuka có thể gắp giữ, thao tác thiết bị chính xác.

Robot chơi cờ tướng cùng khách tham quan.

Song song với các khu trưng bày, GRECO 2025 còn diễn ra nhiều hoạt động chuyên đề như hội thảo về đào tạo nhân lực bán dẫn, chương trình “đổi rác lấy quà” để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, cùng các phiên kết nối giao thương giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhiều đoàn quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu chia sẻ kinh nghiệm phát triển đô thị xanh, tạo thêm điểm nhấn cho sự kiện.

Theo ban tổ chức, GRECO 2025 không chỉ là nơi giới thiệu công nghệ mới mà còn là cơ hội để doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận đối tác chiến lược và mở rộng thị trường. Sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm nhấn thường niên trong nỗ lực của TPHCM nhằm xây dựng hình ảnh một đô thị xanh, thông minh, đặt con người ở trung tâm và hướng tới phát triển bền vững trong thập kỷ tới. Triển lãm kéo dài đến ngày 30/11.