Tại diễn đàn, nơi CEO Nvidia Jensen Huang cũng tham dự, Elon Musk đã phác họa một viễn cảnh tương lai cực kỳ táo bạo: tiền sẽ ngừng tồn tại khi trí tuệ nhân tạo (AI) và robot đạt đến mức phát triển đủ mạnh. Musk cho rằng trong một thế giới mà AI có thể làm mọi thứ, khái niệm tiền tệ sẽ “không còn liên quan”, dù vẫn còn các giới hạn vật lý như điện năng hay vật chất.

Elon Musk tin tưởng vào tương lai con người không cần làm việc nhờ có AI và robot. Ảnh: GC Images

Ông liên hệ viễn cảnh này với vũ trụ khoa học viễn tưởng trong Culture series của nhà văn Iain Banks, bộ truyện mô tả một xã hội hậu khan hiếm, nơi con người không còn phải làm việc và mọi nhu cầu đều được đáp ứng. Theo Musk, đây là mô tả gần nhất về một tương lai tích cực mà AI có thể mang lại.

Khi công nghệ tự động hóa đạt tốc độ đủ lớn, Musk tin việc làm sẽ trở thành một lựa chọn, giống như thú vui trồng rau trong vườn dù siêu thị luôn rẻ và tiện hơn. “Công việc sẽ giống như thể thao hay trò chơi điện tử”, ông nói. “Bạn làm vì thích, không phải vì cần”.

Những tháng gần đây, Musk liên tục nhắc đến một xã hội không còn nghèo đói nhờ AI và robot. Tại cuộc họp cổ đông Tesla tháng trước, ông nói chỉ có một con đường duy nhất để chấm dứt nghèo đói và nâng cao chất lượng y tế cho toàn nhân loại: robot hình người Optimus của Tesla.

Theo tỷ phú giàu nhất thế giới, khi AI và robot đảm nhiệm toàn bộ lao động, chính phủ sẽ phải phân phối thu nhập phổ quát, không chỉ là Universal Basic Income mà là Universal High Income - mức thu nhập đủ cao để “bất kỳ ai cũng có bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào họ muốn”.

Musk thừa nhận con đường dẫn đến tương lai này sẽ không dễ dàng: “Sẽ có nhiều sang chấn và gián đoạn trên đường đi”, ông cảnh báo trong buổi trò chuyện vào tháng 10.

(Theo Insider)