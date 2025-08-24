Gia đình tôi có người phát hiện mắc bệnh lý về gan qua dấu hiệu vàng da, vàng mắt. Tôi muốn hỏi ngoài các dấu hiệu này, người mắc bệnh gan thường có những dấu hiệu nào dễ quan sát để phát hiện sớm? (Lê Hà, Hà Tĩnh)

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tư vấn:

Vàng da, vàng mắt là dấu hiệu rõ ràng nhất của bệnh gan. Khi gan gặp vấn đề và không chuyển hóa được sắc tố bilirubin dẫn đến sắc tố này dư thừa trong máu và làm cho người bệnh vàng da, vàng mắt.

Một dấu hiệu bệnh gan dễ nhận biết bằng mắt thường là các vết bầm tím dưới da rất dễ hình thành dù chỉ là những va chạm nhẹ. Nguyên nhân của triệu chứng này là quá trình đông máu diễn ra chậm hơn khi gan gặp vấn đề nên chậm hoặc ngừng sản xuất protein làm đông máu. Nếu thấy tình trạng này diễn ra thường xuyên, cần cẩn trọng.

Nếu da bị khô, ngứa và nổi nhiều mụn, bạn có thể nghĩ đến bệnh da liễu và nhiều loại bệnh khác. Tuy nhiên, tình trạng này cũng là một biểu hiện rất điển hình của các bệnh lý về gan. Gan bị suy giảm chức năng, thải độc kém khi đó chất độc có thể phát tán qua da với những biểu hiện mẩn ngứa, nổi mụn.

Ngoài các thay đổi trên da, quan sát màu sắc của nước tiểu và phân thấy đậm hơn cũng là cách để phát hiện sớm bệnh lý về gan.

Nước tiểu có thể đậm màu hơn khi ăn một số thực phẩm, uống ít nước, dùng một số loại thuốc,… Tuy nhiên, nếu chế độ ăn uống và sinh hoạt vẫn bình thường mà nước tiểu đậm màu, rất có thể do các bệnh lý về gan gây ra.

Sắc tố mật thông thường sẽ là yếu tố quyết định màu sắc của phân. Nếu phân bị nhạt màu có thể là do tắc mật. Nếu phân có màu đậm hơn thì có thể do xuất huyết đường tiêu hóa xuất phát từ một số nguyên nhân tại gan.

Một triệu chứng cần phải để ý là đau hạ sườn phải - vị trí nằm của gan, buồn nôn, ăn không ngon miệng, chán ăn. Nguyên nhân liên quan đến việc sản xuất và bài tiết mật của gan. Mật có vai trò nhũ hóa và cắt nhỏ chất béo giúp chúng có thể được tiêu hóa. Chức năng này sẽ bị ảnh hưởng khi gan gặp vấn đề.

Đặc biệt, với bệnh nhân xơ gan còn có thêm triệu chứng thường buồn ngủ vào ban ngày và ít ngủ hơn vào ban đêm, đồng thời rất khó ngủ.

Khi có các dấu hiệu trên, người dân nên đi khám sớm để phát hiện bệnh và có biện pháp điều trị kịp thời.