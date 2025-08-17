Gần đây tôi thấy nhiều người uống nước ép dứa để giảm cân, ngăn ngừa rối loạn lipid máu. Xin bác sĩ tư vấn nên uống nước ép dứa như thế nào cho tốt, lọc bỏ được mỡ máu? Tôi xin cảm ơn! (Ngô Quỳnh Nga, Phú Thọ).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Giảng viên Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược TPHCM tư vấn:

Dứa là trái cây nhiệt đới giàu vitamin C, mangan, chất xơ và enzyme bromelain, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhưng cần sử dụng đúng cách để tránh tác dụng phụ.

Lợi ích của nước dứa trong y học hiện đại đã được chứng minh:

Tăng cường miễn dịch: Vitamin C và mangan nâng cao sức đề kháng, chống oxy hóa, bảo vệ da khỏi lão hóa do ánh nắng, giảm nếp nhăn.

Hỗ trợ tiêu hóa: Chất xơ và bromelain thúc đẩy nhu động ruột, ngăn táo bón, hỗ trợ tiêu hóa protein, đặc biệt khi kết hợp dứa với thịt, giúp thịt mềm, dễ tiêu, giảm hấp thu mỡ.

Giảm viêm, hỗ trợ xương khớp: Bromelain có đặc tính kháng viêm, giảm đau nhức do viêm khớp, thoái hóa khớp, giảm sưng, bầm tím sau chấn thương hoặc phẫu thuật.

Hỗ trợ giảm cân: Ít calo, giàu chất xơ, nước dứa tạo cảm giác no lâu, tăng thanh lọc độc tố, điều chỉnh chuyển hóa năng lượng, ngăn tích tụ chất béo.

Dứa có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Ảnh: P.T.

Theo dược học cổ truyền, quả dứa có vị chua ngọt, tính bình, có công dụng thanh thử giải khát, tiêu thực chỉ tả, thường được dùng để chữa các chứng bệnh như: sốt cao phiền khát, say nắng say nóng, táo bón, rối loạn tiêu hóa, sỏi đường tiết niệu.

Ngoài uống nước ép, bạn cũng có thể ăn dứa. Trái cây này có thể giúp giảm cân vì 2 tiêu chí: lượng calo ít và cần nhiều năng lượng để tiêu thụ. Dứa cũng rất giàu chất xơ, nên hỗ trợ tiêu hóa tốt, làm tăng khả năng thanh lọc độc tố khỏi cơ thể và đem lại cho bạn cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn.

Chất xơ có trong dứa sẽ giúp điều chỉnh quá trình giải phóng và hấp thụ carbonhydartes, thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng, chống lại việc tích tụ chất béo trong cơ thể.

Khi nấu ăn, bạn nên sử dụng dứa giúp các món có thịt mềm, dễ tiêu, hấp thu đạm nhiều hơn mỡ, cũng là cách giúp cơ thể bớt hấp thu mỡ.

Đến nay chưa có một công trình nghiên cứu khoa học nào chứng minh khả năng làm giảm mỡ máu của dứa nhưng loại quả này rất có giá trị trong việc ngăn ngừa tích tụ chất béo trong cơ thể.

Lưu ý khi sử dụng

Khi ăn dứa kể cả ép nước, bạn cần cắt bỏ hết mắt vì có thể gây ngộ độc nếu không loại bỏ.

Những người cao huyết áp nên hạn chế dùng nước ép dứa do dứa chứa nhiều đường. Người đau dạ dày nên tránh ăn dứa lúc đói vì axit và bromelain có thể gây kích ứng niêm mạc.

Ngoài ra, việc tiêu thụ quá nhiều dứa có thể gây rát miệng, tiêu chảy, nôn mửa, phát ban, tăng chảy máu, đặc biệt với người dùng thuốc chống đông máu, kháng sinh, trước hoặc sau phẫu thuật.

Ăn dứa chưa chín có thể gây ngộ độc, tiêu chảy, đầy hơi. Không uống quá nhiều nước ép dứa vì hấp thụ hàm lượng vitamin C cao có thể gây đau bụng, ợ nóng, sâu răng.

Nếu bạn đang có bệnh mạn tính, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi ăn dứa. Sử dụng dứa đúng cách giúp tối ưu lợi ích, tránh tác dụng phụ, hỗ trợ sức khỏe hiệu quả.