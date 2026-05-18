Tối 18/5, tại quảng trường Long Hưng (phường Long Hưng), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đồng Nai tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập TP Đồng Nai.

Buổi lễ có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhiều lãnh đạo Trung ương cùng hơn 2.000 đại biểu và người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho TP Đồng Nai. Ảnh: BTC

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc thành lập TP Đồng Nai là dấu mốc lớn, mở ra chặng đường mới. Một vị thế mới đòi hỏi một tầm nhìn phát triển mới; một không gian lớn hơn đòi hỏi năng lực quản trị cao hơn; một niềm tự hào lớn hơn phải được chuyển hóa thành trách nhiệm lớn hơn trước nhân dân và đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: BTC

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân TP Đồng Nai tập trung thực hiện 6 định hướng.

Thứ nhất, xây dựng khát vọng phát triển Đồng Nai trong tầm vóc của một thành phố trực thuộc Trung ương, hướng tới trở thành đô thị động lực có năng lực cạnh tranh cao, có sức lan tỏa mạnh trong vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Đồng Nai được kỳ vọng từng bước xuất hiện trong các bảng xếp hạng thành phố đáng sống, đáng khởi nghiệp của châu Á và thế giới, tương tự như Hà Nội và TPHCM.

Thứ hai, Đồng Nai cần phát huy và chuyển hóa các lợi thế riêng thành động lực phát triển mới, gồm hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược đa phương thức, nền tảng công nghiệp vững chắc, mạng lưới logistics, vị trí cửa ngõ liên vùng cùng tiềm năng đất đai và con người năng động, sáng tạo.

Các yếu tố này phải được kết nối thành một chỉnh thể phát triển hài hòa giữa công nghiệp, dịch vụ, đô thị, sinh thái, văn hóa và quốc phòng, an ninh.

Thứ ba, xây dựng thành phố phát triển vì con người, trong đó mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả. Trong đó, Đồng Nai cần đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng sống, từ việc làm, nhà ở, giáo dục, y tế đến môi trường sống và không gian công cộng, nhất là với công nhân, người lao động và các nhóm yếu thế. Mục tiêu cuối cùng của phát triển là để mỗi gia đình có cuộc sống ấm no hơn, an toàn hơn, hạnh phúc hơn.

Thứ tư, nuôi dưỡng bản sắc văn hóa và phẩm chất con người Đồng Nai trong thời kỳ mới. Một thành phố muốn đi xa phải có nền tảng văn hóa bền vững. Các giá trị truyền thống như yêu nước, nghĩa tình, cần cù, sáng tạo cần được phát huy, trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết thành lập TP Đồng Nai cho Bí thư Vũ Hồng Văn. Ảnh: BTC

Thứ năm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đồng hành của doanh nghiệp và nhân dân. Chính quyền phải kiến tạo môi trường minh bạch, thuận lợi; doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, gắn phát triển với trách nhiệm xã hội; người dân tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn kỷ cương và môi trường sống.

Cuối cùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu TP Đồng Nai giữ vững ổn định, kỷ cương và đoàn kết để phát triển bền vững. Là địa phương có vị trí chiến lược với hệ thống hạ tầng trọng điểm và không gian phát triển lớn, Đồng Nai cần gắn phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng chặng đường phía trước của TP Đồng Nai rất rộng mở, song cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về nỗ lực, quyết tâm và hành động.

“Biến niềm tự hào hôm nay thành quyết tâm hành động, biến khát vọng phát triển thành những công trình, sản phẩm, việc làm cụ thể, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ.

Bí thư TP Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTC

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn khẳng định, TP sẽ thực hiện cho bằng được ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn và hành động quyết liệt hơn để xây dựng Đồng Nai trở thành hình mẫu phát triển năng động, hiện đại, văn minh, hạnh phúc, trở thành cực tăng trưởng quan trọng.

Đồng Nai sẽ thi đua cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 đất nước Việt Nam trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao; cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tại buổi lễ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu đã công bố Nghị quyết số 30/2026 của Quốc hội về việc thành lập TP Đồng Nai. Theo đó, TP Đồng Nai được chính thức thành lập từ ngày 30/4/2026. TP Đồng Nai giáp TPHCM, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia. TP Đồng Nai có diện tích tự nhiên hơn 12,7 nghìn km2, quy mô dân số gần 5 triệu người, có 95 đơn vị hành chính cấp xã gồm 33 phường và 62 xã.