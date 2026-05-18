Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định cho Công an TP Đồng Nai. Ảnh: CAĐN

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Công an đã công bố quyết định thành lập Công an TP Đồng Nai và các đơn vị trực thuộc trên cơ sở giữ nguyên cơ cấu tổ chức của Công an tỉnh Đồng Nai trước đây.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CAĐN

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá việc Đồng Nai trở thành thành phố là niềm vinh dự, tự hào lớn lao, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu, trách nhiệm mới rất nặng nề đối với lực lượng công an.

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an TP Đồng Nai cần thống nhất nhận thức về thời cơ, thách thức, từ đó thống nhất quyết tâm, hành động, xây dựng phương án, lộ trình phù hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đánh giá toàn diện các phương án, kế hoạch công tác, bố trí lực lượng hợp lý, bảo đảm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Lực lượng công an thành phố triển khai đồng bộ hai nhóm nhiệm vụ trọng tâm: giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ; đồng thời xây dựng môi trường an toàn, kỷ cương, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung bảo đảm an ninh nội địa, an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh tôn giáo, an ninh công nhân và quản lý người nước ngoài.

Bên cạnh đó, lực lượng công an tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phấn đấu kéo giảm ít nhất 10% tội phạm về trật tự xã hội; triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức; tăng cường đấu tranh với tội phạm môi trường, an toàn thực phẩm, buôn lậu, hàng giả...

Lãnh đạo TP Đồng Nai tặng hoa chúc mừng Công an thành phố. Ảnh: CAĐN

Thay mặt Ban Giám đốc Công an thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố khẳng định: nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Công an, coi đây là mệnh lệnh đối với Công an thành phố.

Đồng thời sẽ cụ thể hóa thành nội dung, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ tiến độ, rõ kết quả.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an TP Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CAĐN

Công an TP Đồng Nai quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng thành phố an toàn, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát triển nhanh, xanh, bền vững, xứng đáng là cực tăng trưởng quốc gia trong thời gian tới, hướng tới thành phố kết nối toàn cầu.