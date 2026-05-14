Nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2026), chiều 14/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc.

Vui mừng gặp mặt các đội viên tiêu biểu toàn quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh 85 gương mặt đại diện cho những phẩm chất, cốt cách của thiếu nhi Việt Nam. Mỗi cháu là một câu chuyện đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đội viên tiêu biểu toàn quốc. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ngày nay, thiếu niên Việt Nam không còn lớn lên trong bom đạn, chiến tranh, đói nghèo nhưng đứng trước những thử thách mới của thời đại. Các cháu có điều kiện học tập tốt hơn, tiếp cận tri thức rộng hơn, kết nối nhanh hơn nhưng cũng cần biết chọn lọc thông tin, sử dụng công nghệ lành mạnh, sống trung thực, kỷ luật, nhân ái và có trách nhiệm.

Yêu nước hôm nay bắt đầu từ học tập nghiêm túc, sống lành mạnh, biết tự trọng, biết bảo vệ điều đúng và không thờ ơ trước điều xấu và cần phải đấu tranh loại bỏ cái ác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải tạo dựng môi trường an toàn và công bằng cho mọi trẻ em, an toàn trong gia đình, nhà trường, xã hội và trên không gian mạng; công bằng trong cơ hội học tập, vui chơi, chăm sóc, bảo vệ và phát triển, dù các cháu sinh ra ở đâu, trong hoàn cảnh nào.

Trên hết, phải nuôi dưỡng trong các cháu khát vọng Việt Nam - khát vọng học tốt hơn, sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, phụng sự đất nước tốt hơn; niềm tin rằng người Việt Nam có thể vươn lên, sáng tạo và đóng góp xứng đáng cho nhân loại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xúc động chia sẻ, bên cạnh niềm vui hôm nay cũng không quên rằng vẫn còn những trẻ em chưa được học hành, vui chơi, chăm sóc đầy đủ; còn thiếu thốn, cơ nhỡ, phải lao động sớm, thậm chí bị bạo lực, xâm hại, bỏ rơi.

Những vụ việc đau lòng gần đây cho thấy bảo vệ trẻ em không thể chỉ xử lý khi sự việc đã xảy ra, mà phải phòng ngừa từ sớm, phát hiện kịp thời, hỗ trợ đến nơi đến chốn và xử lý nghiêm mọi hành vi xâm hại, bạo lực, bao che, thờ ơ. Một xã hội văn minh thể hiện ở cách xã hội ấy bảo vệ những người yếu thế, nhất là với trẻ em như thế nào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức ảnh “Bác Hồ với thiếu nhi” cho các đội viên tiêu biểu toàn quốc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, các cháu thiếu niên, nhi đồng chăm học, chăm làm, rèn đạo đức, giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ và làm việc tốt mỗi ngày.

Nhà trường và ngành giáo dục phải là không gian an toàn, nhân văn và hạnh phúc; không chỉ dạy chữ mà phải dạy làm người, bồi đắp nhân cách, kỷ luật, lòng nhân ái và trách nhiệm công dân; kịp thời nhận diện, nâng đỡ những học sinh khó khăn, bị tổn thương, bị cô lập hoặc có nguy cơ bỏ học; tuyệt đối không để bạo lực, xúc phạm, kỳ thị, bắt nạt trong trường học.

Với gia đình, mỗi ông bà, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em hãy là điểm tựa yêu thương đầu tiên của các cháu. Trẻ em cần được lắng nghe, tôn trọng, hướng dẫn và bảo vệ. Kỷ luật không đồng nghĩa với bạo lực; dạy con không thể bằng chửi mắng hay bỏ mặc. Mỗi gia đình phải là nơi trẻ em được lớn lên trong tình thương, sự chăm sóc, niềm tin và trách nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu chụp ảnh chung với các đội viên tiêu biểu toàn quốc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em phải là ưu tiên thực chất, bằng chính sách, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể.

Chính sách phải đến được từng trường học, khu dân cư, gia đình khó khăn; tạo điều kiện tốt hơn về học tập, y tế, dinh dưỡng, vui chơi và không gian an toàn; cần bảo vệ kịp thời trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bỏ rơi; đặc biệt quan tâm trẻ em vùng sâu, vùng xa, khuyết tật, mồ côi, cơ nhỡ, có nguy cơ bỏ học hoặc lao động sớm, để không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.