​Công an tỉnh Sơn La và các đơn vị chức năng Công an tỉnh Lào Cai mới nhận được thư cảm ơn của anh Thào A Của (trú tại xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La) - bố của cháu Thào Thị A. (sinh năm 2020) - bày tỏ lòng biết ơn sau khi con gái anh được lực lượng Công an giải cứu thành công trong vụ bắt cóc.

Cháu Thào Thị A. được công an bàn giao an toàn về cho gia đình. Ảnh: Công an Sơn La

​Trong thư cảm ơn, anh Thào A Của xúc động viết: ​“Như gia đình đã trình báo vào ngày 4/7, cháu Thào Thị A không may bị kẻ gian bắt cóc. Trong giờ phút hoảng loạn và tuyệt vọng nhất của gia đình, sự việc lại vô cùng nguy hiểm đến tính mạng của cháu, lực lượng Công an đã không quản ngày đêm khẩn trương truy bắt đối tượng và giải cứu thành công cháu bé về với vòng tay của gia đình. Hành động dũng cảm, mưu trí, tinh thần trách nhiệm cao và sự tận tụy với nhân dân của các đồng chí đã thắp sáng niềm tin mang lại cuộc sống thứ hai cho con tôi…”.

​Bức thư với những dòng chữ chân thành không chỉ thể hiện niềm hạnh phúc vô bờ của gia đình, mà còn là sự ghi nhận đối với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và quyết tâm đấu tranh với tội phạm của lực lượng công an.

​Hành trình chạy đua với thời gian giải cứu con tin

​Trước đó, khoảng 12h ngày 4/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo của Công an xã Ngọc Chiến về việc: Khoảng 8h cùng ngày, cháu Thào Thị A. (trú tại bản Chom Khâu, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La) bị một đối tượng nam giới lạ mặt bắt cóc khi đang bán hoa quả ven đường. Kẻ gian sau đó tẩu thoát theo hướng đi từ xã Ngọc Chiến sang tỉnh Lào Cai.

​Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên nhiều địa bàn và nạn nhân là trẻ em gái, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã khẩn trương báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh. Ngay sau đó, đơn vị đã nhanh chóng chủ trì, phối hợp với Công an xã Ngọc Chiến, Công an xã Mường Bú, Công an tỉnh Lai Châu, Công an tỉnh Lào Cai và các đơn vị liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt đối tượng với mục tiêu cao nhất là giải cứu an toàn tuyệt đối cho cháu Thào Thị A.

Công an lấy lời khai đối tượng Hà Văn Tý. Ảnh: Công an Sơn La

​Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an thu thập được hình ảnh đầu tiên của đối tượng thông qua hệ thống camera an ninh của người dân tại xã Ngọc Chiến, cách hiện trường khoảng 70km.

Từ tài liệu này, thông tin lập tức được chuyển tới các đơn vị lân cận. Rất nhanh chóng, Công an xã Mường Bú (tỉnh Sơn La) đã rà soát, đối chiếu và nhận diện chính xác đối tượng gây án là Hà Văn Tý – người đang làm thuê trên địa bàn xã. Việc nhận diện đúng nghi phạm ngay từ những giờ đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp công tác truy bắt đi đúng hướng, kịp thời và hiệu quả.

​Ngay khi xác định được đối tượng, Công an tỉnh Sơn La đã lập các tổ công tác, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Lào Cai và các đơn vị chức năng bủa lưới truy xét, tập trung mọi nguồn lực để giải cứu cháu bé trong thời gian sớm nhất.

​Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La - người trực tiếp tham gia truy bắt, cho biết, từ nơi xảy ra vụ án đến địa điểm đối tượng lẩn trốn cách nhau khoảng 180km, phần lớn là địa hình đồi núi hiểm trở. Trong khi đó, đối tượng liên tục di chuyển, tìm cách che giấu tung tích nhằm đánh lạc hướng.

​“Công an tỉnh Sơn La đã huy động 3 tổ trinh sát tham gia truy bắt đối tượng, điều khiến chúng tôi trăn trở nhất không phải là quãng đường xa hay những khó khăn trong quá trình truy tìm, mà là sự an toàn của cháu bé. Mỗi phút, mỗi giờ trôi qua đều có thể tiềm ẩn những nguy hiểm đối với cháu. Vì vậy, tất cả cán bộ, chiến sĩ đều xác định phải chạy đua với thời gian, bằng mọi giá đưa cháu bé trở về an toàn với gia đình”, Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.

​Sau nhiều giờ đồng hồ căng thẳng không nghỉ ngơi, xác minh khẩn trương từng manh mối, rà soát từng cung đường, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng Hà Văn Tý (SN 1996, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai); đồng thời giải cứu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cháu Thào Thị A.

​Niềm vui vỡ òa ngày đoàn tụ

​Hình ảnh cháu Thào Thị A. nép trong vòng tay các chiến sĩ công an trên hành trình trở về đã khép lại một vụ án nghiêm trọng, đồng thời lan tỏa sâu sắc tinh thần trách nhiệm và tình người của lực lượng công an nhân dân.

​Nhớ lại khoảnh khắc con gái được bế trao lại cho gia đình, nước mắt chị Hàng Thị Chu (mẹ cháu A.) cứ thế lăn dài. Trong niềm vui vỡ òa của cuộc đoàn tụ, người mẹ chỉ biết ôm chặt lấy con, như sợ rằng chỉ cần buông tay, con sẽ lại biến mất.

​“Gia đình tôi không biết nói gì hơn ngoài hai chữ biết ơn. Cảm ơn các đồng chí công an đã không quản khó khăn, nguy hiểm để tìm con cho chúng tôi và xử lý nghiêm đối tượng xấu. Nếu không có các anh, tôi không dám nghĩ điều gì sẽ xảy ra với cháu. Các anh đã mang con trở về, mang lại niềm hạnh phúc và sự sống cho cả gia đình tôi”, chị Chu xúc động chia sẻ.