Ngày 13/5, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm các bị cáo Ma Cai (50 tuổi), Li Chuang (48 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) và 6 đồng phạm về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài, Ma Cai nhận lời một người đàn ông Trung Quốc chưa rõ lai lịch sang Việt Nam tìm anh Ye Sun Jun (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để đòi nợ, đồng thời thuê Li Chuang đi cùng.

Để thuận tiện hoạt động, Li Chuang thuê Lê Thị Bích Xuyên (36 tuổi, ngụ Cần Thơ) làm phiên dịch và tìm người Việt hỗ trợ bắt giữ, đòi tiền anh Jun. Xuyên được hứa trả công 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng) sau khi hoàn thành công việc.

Ngày 9/2/2025, Ma Cai cùng Xuyên từ Lào nhập cảnh Việt Nam, sau đó Xuyên tiếp tục tìm người tham gia đòi nợ cho nhóm này.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Thông qua các mối quan hệ, Xuyên liên hệ Trần Sinh Phi (37 tuổi, ngụ Gia Lai) nhờ theo dõi, bắt giữ anh Ye Sun Jun và hứa trả công 1,5 tỷ đồng. Phi đồng ý rồi tiếp tục tìm thêm người hỗ trợ.

Sau đó, Phi liên lạc với Đỗ Ngọc Tấn (43 tuổi, ngụ Gia Lai), hứa trả 200 triệu đồng để tham gia. Tấn tiếp tục thuê Huỳnh Văn Toàn (31 tuổi, ngụ Bình Định cũ), còn Toàn rủ thêm Nguyễn Thành Lợi (29 tuổi) và Nguyễn Thanh Vũ (32 tuổi, cùng quê Bình Định cũ).

Khi biết Ma Cai đã tìm được nhóm theo dõi, bắt giữ anh Ye Sun Jun, Li Chuang cùng Fan Guohui (40 tuổi) và Huang Xunjun (39 tuổi) nhập cảnh vào Việt Nam để phối hợp thực hiện kế hoạch. Fan Guohui và Huang Xunjun cũng được người đàn ông chưa rõ lai lịch thuê đi tìm anh Ye Sun Jun.

Bắt cóc, đánh đập đồng hương để cướp tiền ảo

Chiều tối 27/2/2025, Ma Cai và Li Chuang phát hiện anh Ye Sun Jun đang ăn uống cùng bạn bè tại một nhà hàng ở quận 7 (cũ) nên gọi cho Xuyên điều người đến bắt giữ. Xuyên sau đó báo cho Toàn và gửi vị trí của nạn nhân.

Khoảng 0h ngày 28/2/2025, khi xe anh Ye Sun Jun rời quán ăn, Vũ lái xe chặn đầu rồi cùng cả nhóm lao tới kéo nạn nhân ra ngoài. Do anh Jun chống cự, la hét, Fan Guohui dùng dao đe dọa trước khi cả nhóm ép nạn nhân lên ô tô, đưa về hướng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (cũ).

Sau đó, các đối tượng đưa anh Ye Sun Jun tới nhiều bãi đất trống, vắng người ở Long An và huyện Hóc Môn (cũ), rồi gửi định vị cho Xuyên. Ít phút sau, Li Chuang, Ma Cai, Fan Guohui và Xuyên cũng có mặt.

Tại đây, nhóm này dùng dao, búa đe dọa, đánh đập, buộc nạn nhân chuyển 10 triệu USDT để được thả. Sau khi thương lượng, các đối tượng đồng ý giảm xuống còn 5 triệu USDT nhưng yêu cầu chuyển trước một phần tiền.

Lo sợ bị ảnh hưởng tính mạng, anh Ye Sun Jun liên lạc người thân, bạn bè chuyển cho nhóm của Ma Cai hơn 600.000 USDT.

Sau khi gây án, các đối tượng lần lượt bị bắt giữ. Riêng Nguyễn Thành Lợi bỏ trốn vào rừng, đến ngày 4/3/2025 thì bị bắt.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự nên cần xử lý nghiêm.

Tòa tuyên phạt Ma Cai 6 năm tù; Li Chuang và Fan Guohui cùng 5 năm tù; Lê Thị Bích Xuyên 4 năm tù; Huỳnh Văn Toàn 3 năm tù về các tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Các bị cáo còn lại bị tuyên 2 năm tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.