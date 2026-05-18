Công an phường Hoà Hưng (TPHCM) đang củng cố hồ sơ để xử lý T.T.T. (SN 1978, ngụ phường Bàn Cờ) về hành vi báo tin giả gây hoang mang dư luận và tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ.

Theo thông tin ban đầu, mới đây, T. đến trụ sở Công an phường Hoà Hưng trình báo vụ việc “2 trẻ em bị bắt cóc” và đang bị giam giữ tại một khách sạn trên địa bàn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hoà Hưng lập tức triển khai xác minh khẩn cấp.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng T. Ảnh: CA

Sau quá trình xác minh, công an xác định không hề xảy ra vụ bắt cóc trẻ em nào như nội dung T. trình báo.

Làm việc với cơ quan chức năng, T. thừa nhận đã bịa đặt thông tin. Theo lời khai, thời gian gần đây, do mâu thuẫn tình cảm, T. bị bạn gái chia tay và chặn mọi liên lạc.

Từ đó, người này nảy sinh ý định dựng chuyện “2 trẻ em bị bắt cóc”, rồi đến công an trình báo nhằm mượn lực lượng chức năng tìm kiếm, buộc bạn gái ra mặt để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn tình cảm.

Quá trình làm việc, công an còn phát hiện T. có hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ.

Theo Công an phường Hoà Hưng, căn cứ Nghị định 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình…, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với T. về hai hành vi gồm: cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan có thẩm quyền (mức phạt đề xuất trung bình 3,5 triệu đồng) và tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ (mức phạt từ 30–40 triệu đồng).