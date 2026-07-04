Tối 4/7, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, lực lượng công an tỉnh này đã phối hợp với Công an tỉnh Sơn La bắt giữ đối tượng bắt cóc trẻ em sau 3 giờ tiếp nhận thông tin. Cháu bé được giải cứu an toàn.

Theo cơ quan công an, khoảng 15h30 cùng ngày, Công an tỉnh Lào Cai nhận được đề nghị phối hợp từ Công an tỉnh Sơn La về việc truy bắt một đối tượng vừa bắt cóc một cháu bé tại khu vực bản Kẻ, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La.

Đối tượng đi xe máy không biển số gây án tại Sơn La sau đó di chuyển sang Lào Cai. Ảnh: CACC

Sau khi gây án tại Sơn La, đối tượng bỏ trốn theo hướng sang tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La cùng công an các xã trên tuyến đường nghi phạm có khả năng di chuyển, khẩn trương rà soát lộ trình bỏ trốn, xác minh các mối quan hệ của đối tượng và gia đình bị hại, dựng lại hành trình gây án để tổ chức truy bắt.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, lực lượng công an hai tỉnh cùng Công an xã Trạm Tấu đã phát hiện, khống chế đối tượng khi đang lẩn trốn tại bản Cang Dông, xã Trạm Tấu. Cháu bé được giải cứu kịp thời, an toàn về tính mạng và sức khỏe.

Bé gái T.T.A. (6 tuổi) được lực lượng công an giải cứu đảm bảo an toàn tính mạng, sức khoẻ. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Hà Văn Tý (30 tuổi), trú bản Lụm 1, phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai, hiện sinh sống tại bản Cang Dông, xã Trạm Tấu.

Đối tượng Hà Văn Tý tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, khoảng 8h sáng 4/7, Tý điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát từ bản Bủng, xã Mường Bú (Sơn La) về nhà.

Khi đi qua bản Kẻ, xã Ngọc Chiến, đối tượng thấy 4 cháu nhỏ đang bán dưa ven đường nên dừng lại mua dưa.

Lợi dụng lúc người lớn sơ hở, Tý đã bế cháu T.T.A. (6 tuổi) lên xe rồi nhanh chóng bỏ trốn theo hướng tỉnh Lào Cai.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao Hà Văn Tý cho Công an tỉnh Sơn La để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.