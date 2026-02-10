Đặc biệt trong quan niệm phong thủy nhà ở, mỗi vị trí quan trọng trong nhà đều mang một dòng năng lượng riêng, nếu tùy tiện xê dịch trong lúc tổng vệ sinh cuối năm có thể vô tình làm xáo trộn sự ổn định vốn có.

Người xưa đúc kết một số nguyên tắc khi dọn nhà trước Tết. Đây không phải mê tín mà là những lưu ý rất sát với thực tế sinh hoạt, đồng thời phản ánh tư duy phong thủy coi trọng sự ổn định, an cư trong bất động sản.

Bàn thờ và thần vị: chỉ lau dọn, không thay đổi vị trí

Trong cấu trúc phong thủy nhà ở, bàn thờ được xem là trục tinh thần của toàn bộ không gian sống. Dù là bàn thờ gia tiên, Thần Tài hay Quan Âm, vị trí và hướng đặt bàn thờ thường đã được lựa chọn theo phương cát ngay từ đầu.

Dọn nhà đón Tết cần giữ ổn định bàn thờ và thần vị, chỉ lau dọn sạch sẽ để tránh xáo trộn phong thủy, giúp gia đạo yên ổn suốt năm.

Khi dọn nhà cuối năm, nhiều gia đình có xu hướng di chuyển bàn thờ để “dễ lau” hoặc muốn thay đổi cho mới mẻ.

Tuy nhiên, theo quan niệm truyền thống, bàn thờ đã an vị thì cần giữ nguyên, tránh xê dịch làm xáo trộn trường khí. Việc cần làm chỉ là dùng khăn sạch lau bụi, chỉnh lại bát hương, hoa quả cho trang nghiêm, tuyệt đối không xoay hướng hoặc đổi chỗ.

Một bàn thờ ổn định mang ý nghĩa gia đạo vững vàng, tinh thần an yên, đây là yếu tố rất quan trọng với những gia đình sinh sống lâu dài tại một bất động sản.

Gian bếp: giữ nguyên vị trí để “giữ lửa” cho ngôi nhà

Nếu bàn thờ là trục tinh thần thì bếp là trục sinh hoạt và tài lộc. Trong phong thủy, bếp đại diện cho nguồn sống, sự no đủ và dòng tài chính của gia đình.

Vào dịp cuối năm, bếp cần được lau chùi kỹ lưỡng nhưng không nên thay đổi vị trí bếp nấu. Ở góc độ hiện đại, bếp còn liên quan đến hệ thống gas, điện, hút mùi, việc tự ý xê dịch tiềm ẩn rủi ro an toàn. Ở góc độ phong thủy, bếp ổn định tượng trưng cho tài lộc được giữ chắc, sinh hoạt gia đình ít biến động.

Với những căn hộ chung cư hay nhà phố, vị trí bếp thường đã được tính toán ngay từ thiết kế ban đầu. Giữ nguyên bếp chính là giữ sự mạch lạc của không gian sống.

Giường ngủ: hạn chế xê dịch để bảo toàn khí vận cá nhân

Giường ngủ là nơi con người tái tạo năng lượng sau một ngày dài. Trong phong thủy nhà ở, giường càng ít thay đổi, nhịp sống càng ổn định.

Không gian sống gọn gàng, bố cục ít xê dịch trong dịp cuối năm được xem là nền tảng quan trọng để ngôi nhà duy trì vượng khí và tài lộc. Ảnh minh họa: Baidu

Khi dọn nhà cuối năm, thay vì di chuyển giường để quét dọn, gia chủ nên làm sạch khu vực gầm giường bằng các dụng cụ chuyên dụng.

Trường hợp buộc phải di chuyển, cần đặt lại đúng vị trí cũ, đảm bảo đầu giường tựa tường chắc chắn.

Một giấc ngủ sâu, đều đặn không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn quyết định hiệu suất làm việc và tinh thần, giúp gia chủ duy trì tài vận ổn định trong năm mới.

Không để trống “kho lương” trong nhà

Ngày xưa là chum gạo, kho thóc; ngày nay là tủ gạo và tủ lạnh, đây được xem như “kho dự trữ” của gia đình. Trong quan niệm phong thủy, kho lương tượng trưng cho tài khố và sự đủ đầy.

Khi dọn nhà đón Tết, nên sắp xếp gọn gàng nhưng không để trống hoàn toàn. Chỉ cần giữ lại một lượng thực phẩm nhất định cũng mang ý nghĩa năm mới sung túc, không thiếu thốn.

Không để trống thùng gạo dịp Tết nhằm giữ biểu tượng sung túc và tài khí ổn định cho gia đình suốt năm mới. Ảnh minh họa: Baidu

Với những người quan tâm đến bất động sản lâu dài, đây cũng là cách duy trì cảm giác “nhà có sức sống”, không lạnh lẽo, trống trải.

Bể cá: chỉ thay nước, không đổi vị trí

Bể cá thường được xem là điểm tụ thủy - tụ tài trong phong thủy. Việc di chuyển bể cá trong lúc tổng vệ sinh có thể làm rối loạn dòng năng lượng, đồng thời ảnh hưởng đến môi trường sống của cá.

Cách làm phù hợp là chỉ thay một phần nước, lau sạch mặt kính, giữ nguyên vị trí cũ. Điều này vừa đảm bảo tính sinh học, vừa giữ được ý nghĩa phong thủy về sự lưu thông tiền bạc.

Từ góc nhìn phong thủy bất động sản, dọn nhà cuối năm không phải là “làm lại từ đầu” mà là làm mới trên nền tảng ổn định sẵn có. Giữ nguyên những trụ cột quan trọng như bàn thờ, bếp, giường, kho lương và bể cá chính là cách giữ cho ngôi nhà có nhịp sống bền vững.

Một ngôi nhà sạch sẽ, bố cục ổn định, khí vận lưu thông hài hòa không chỉ giúp Tết thêm trọn vẹn mà còn là nền tảng để cả năm an cư - vượng khí - sinh tài.

Tham khảo Baidu