Tết đến, phòng khách không chỉ là nơi sum họp mà còn là “bộ mặt” của cả căn nhà. Dưới đây là 6 loại hoa, cây cảnh đặc biệt phù hợp đặt phòng khách dịp Tết, vừa đẹp, vừa “đắc lộc”, lại cực kỳ thân thiện với nhà phố và căn hộ đô thị hiện đại.

1. Phú quý trúc: Nhỏ gọn nhưng “kéo tài” rất mạnh

Phú quý trúc luôn đứng đầu danh sách hoa Tết quốc dân vì cái tên đã nói lên tất cả. Trong phong thủy nhà ở, phú quý trúc tượng trưng cho tiền bạc lưu thông, công việc thăng tiến, gia đạo êm ấm.

Phú quý trúc là điểm nhấn nhẹ nhàng cho phòng khách ngày Tết, vừa mang ý nghĩa tài lộc thăng tiến, vừa phù hợp với không gian sống hiện đại, ít ánh sáng. Ảnh: Baidu

Điểm cộng lớn là cây chịu bóng tốt, có thể đặt ở góc sofa, bàn trà hoặc kệ TV mà không lo thiếu sáng.

Với bất động sản diện tích vừa và nhỏ, một bình phú quý trúc thanh mảnh giúp phòng khách trông cao thoáng và có chiều sâu hơn.

2. Quất cảnh (Kim Quất): “Bảo chứng” cho sự sung túc

Nếu phòng khách đủ rộng, quất cảnh gần như là lựa chọn không cần suy nghĩ. Quả tròn, vỏ vàng, lá xanh đậm, tất cả tạo nên thông điệp “kim ngọc mãn đường”.

Về mặt cảm nhận không gian, quất giúp căn nhà toát lên vẻ có sinh khí, có người ở, có tài khí. Quất cũng không quá kén nắng, chỉ cần đặt gần cửa sổ hoặc ban công là đủ sống khỏe qua Tết.

3. Tiên khách lai: Hoa của bình an và đón vận mới

Ít người biết rằng tiên khách lai là một trong những loài hoa được giới décor nội thất Á Đông đánh giá rất cao cho phòng khách.

Hoa nở hướng lên trên, màu sắc tươi nhưng không chói, tượng trưng cho vận may chủ động gõ cửa.

Tiên khách lai khoe sắc dịu dàng trong phòng khách, không chỉ làm sáng bừng không gian ngày Tết mà còn mang ý nghĩa bình an, may mắn. Ảnh: Baidu

Tiên khách lai thích môi trường mát, ánh sáng gián tiếp, rất “hợp vía” với chung cư. Đặt một chậu nhỏ trên bàn phụ hoặc góc đọc sách vừa tạo điểm nhấn mềm mại, vừa giúp không gian bớt cứng và đỡ lạnh, nhất là với những căn hộ thiết kế hiện đại nhiều kính, nhiều bê tông.

4. Vạn niên thanh: Cây của sự bền vững, hợp nhà ở lâu dài

Trong ngôn ngữ bất động sản, “bền vững” là yếu tố then chốt. Và vạn niên thanh chính là biểu tượng sống cho điều đó: xanh quanh năm, dễ sống, ít rủi ro.

Cây rất phù hợp với phòng khách thiếu nắng, lại có khả năng cải thiện chất lượng không khí trong nhà.

Với những căn hộ cho thuê, vạn niên thanh là lựa chọn an toàn vì ít rụng lá, ít bẩn, không cần chăm sóc cầu kỳ, giúp giữ không gian luôn gọn gàng.

5. Mai - Đào (dạng chậu nhỏ hoặc cành): Nâng “khí Tết”, nâng luôn giá trị cảm xúc

Không cần phải bày biện cầu kỳ với những cây mai, cây đào lớn chiếm nhiều diện tích. Chỉ một cành mai hay cành đào dáng gọn, thế đẹp, được đặt đúng vị trí trong phòng khách cũng đã đủ để không gian như được “đánh thức”, mang lại cảm giác Tết hiện hữu rất rõ ràng.

Chỉ một cành hặc chậu mai, đào dáng gọn được đặt khéo léo trong phòng khách cũng đủ mang không khí Tết về nhà, khiến không gian trở nên ấm áp và đầy cảm xúc. Ảnh: Baidu

Sắc hoa nhẹ nhàng nhưng có chiều sâu ấy khiến căn nhà trở nên ấm áp hơn, bớt lạnh và bớt trống trải.

Khi ánh mai, ánh đào điểm xuyết trong phòng khách, ngôi nhà không chỉ đẹp hơn về mặt thị giác mà còn trở nên có hồn, tạo thiện cảm tự nhiên cho bất kỳ ai bước vào ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

6. Lưỡi hổ: Bền bỉ, hợp gia đình trẻ và căn hộ hiện đại

Lưỡi hổ thường được ví như “chiến binh thép” của thế giới cây cảnh bởi khả năng thích nghi bền bỉ đáng nể: chịu bóng tốt, chịu khô giỏi và gần như không bị ảnh hưởng nếu đôi lúc bị quên tưới nước.

Chính vì vậy, loại cây này đặc biệt phù hợp với những gia đình bận rộn, ít thời gian chăm sóc hoặc những căn hộ cho thuê cần giải pháp trang trí gọn nhẹ, bền lâu.

Xét về phong thủy, lưỡi hổ mang ý nghĩa xua đuổi điều không may, giữ gìn vận khí tốt cho ngôi nhà. Dáng lá vươn thẳng, cứng cáp còn giúp không gian phòng khách trông ngăn nắp, có trật tự và hiện đại hơn, rất ăn ý với phong cách nội thất tối giản đang ngày càng được ưa chuộng.

Phú quý trúc, kim quất, tiên khách lai, vạn niên thanh, mai - đào, lưỡi hổ… đều là những lựa chọn đẹp - bền - dễ chăm, đặc biệt phù hợp với nhà phố, chung cư đô thị. Đầu tư nhỏ, hiệu quả lớn, vừa cho gia đình tận hưởng Tết trọn vẹn, vừa âm thầm nâng giá trị không gian sống.

