Nguồn gốc

Cây Đinh lăng (Polyscias fruticosa) là loài cây bản địa vùng nhiệt đới, phân bố rộng rãi tại Việt Nam và nhiều quốc gia Đông Nam Á.

Ngay từ xa xưa, Đinh lăng đã xuất hiện trong vườn nhà người Việt như một loại cây thuốc và cây gia vị quen thuộc.

Khác với nhiều cây cảnh mang tính trang trí đơn thuần, Đinh lăng được trồng vì tính thực dụng và bền vững. Từ lá, thân cho đến rễ đều có giá trị sử dụng, đặc biệt rễ Đinh lăng lâu năm là nguyên liệu quý trong y học cổ truyền.

Gắn bó ‘ăn đời ở kiếp’ với người Việt, Đinh lăng mang ý nghĩa giản dị nhưng sâu sắc, bền bỉ và sinh lợi lâu dài.

Cây Đinh lăng trồng lệch trước nhà, đón nắng tốt và không chắn lối đi chính, được xem là vị trí giúp giữ lộc và thu hút sinh khí. Ảnh: Baidu

Ý nghĩa phong thủy

Trong phong thủy dân gian, Đinh lăng được xem là loài cây trấn giữ năng lượng tốt, giúp xua bớt tà khí và ổn định khí vận cho gia đạo. Cây có tán vừa phải, xanh quanh năm, tượng trưng cho sự sinh sôi liên tục, tài lộc không đứt đoạn.

Theo quan niệm dân gian, trồng Đinh lăng trước nhà giống như đặt một "lá chắn mềm" bảo vệ ngôi nhà, vừa đón sinh khí vừa ngăn những luồng khí xấu từ bên ngoài.

Cũng vì vậy, cây thường được ví như “thần giữ của”, giúp tiền bạc khó thất thoát, gia đình yên ổn, ít sóng gió.

Ngoài ra, màu xanh đậm của lá Đinh lăng còn mang yếu tố Mộc khí dồi dào, giúp cân bằng âm-dương, giảm cảm giác nặng nề trong không gian sống, đặc biệt phù hợp với những căn nhà hướng nắng gắt hoặc khu đô thị đông đúc.

Hợp mệnh, hợp tuổi nào?

Xét theo thuyết ngũ hành, cây Đinh lăng mang năng lượng Mộc rõ rệt, vì vậy đặc biệt phù hợp với người mệnh Mộc, giúp tăng sinh khí, củng cố nội lực và tạo nền tảng phát triển lâu dài.

Bên cạnh đó, mệnh Hỏa cũng là nhóm gia chủ được khuyến khích trồng Đinh lăng, bởi Mộc sinh Hỏa, cây xanh sẽ tiếp thêm năng lượng tích cực, hỗ trợ sự nghiệp thăng tiến và tài chính hanh thông.

Nhiều người tin rằng khi Đinh lăng sinh trưởng tốt trước nhà, công việc và các mối quan hệ xã hội của gia chủ cũng thuận lợi, ít va vấp hơn.

Đinh lăng xanh quanh năm, dáng gọn, dễ chăm sóc, tạo không gian sống xanh mát. Ảnh: Baidu

Về độ tuổi, Đinh lăng là loài cây mang tính lành, không xung khắc với bất kỳ tuổi nào, nên hầu hết gia đình đều có thể trồng. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm dân gian, cây đặc biệt phù hợp với những người đang trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp, lập gia đình hoặc ổn định cuộc sống.

Với các gia đình trẻ, Đinh lăng tượng trưng cho sự nuôi dưỡng từ gốc rễ, phát triển chậm nhưng bền, giống như cách vun đắp nền móng cho tương lai.

Đối với người kinh doanh, cây mang hàm ý tích lũy dài hạn, giữ của, giữ lộc, rất tương hợp với tư duy đầu tư bền vững thay vì “ăn xổi”.

Cách trồng và chăm sóc

Dù mang ý nghĩa tốt nhưng Đinh lăng không nên trồng tùy tiện. Nguyên tắc quan trọng nhất là không trồng chắn ngang cửa chính để đón sinh khí vào nhà. Cây nên được trồng lệch sang bên trái hoặc bên phải cửa, chừa lối đi rộng rãi để khí tốt lưu thông.

Đinh lăng ưa sáng, vì vậy vị trí lý tưởng là sân trước, hiên nhà hoặc khu vực có nhiều ánh nắng tự nhiên. Không nên trồng cây sát tường hay ở những nơi ẩm thấp, khuất gió, bởi điều này vừa khiến cây khó phát triển, vừa làm khí bị tù đọng.

Nếu trồng trong chậu, gia chủ nên chọn chậu lớn, đặt ở nơi thoáng đãng và thỉnh thoảng đưa cây ra phơi nắng để giữ sức sống cho cây.

Đinh lăng là loài cây dễ tính, ít sâu bệnh và chịu hạn tốt. Tuy nhiên, cây không chịu úng, do đó cần chú ý thoát nước tốt, chỉ tưới khi đất bắt đầu khô.

Đất trồng nên tơi xốp, giàu dinh dưỡng, ưu tiên đất cát pha. Mỗi năm nên tỉa cành lá khoảng hai lần để cây thông thoáng, tập trung nuôi rễ. Sau khoảng 3 năm, cây có thể bắt đầu cho giá trị dược liệu, càng lâu năm rễ càng quý.