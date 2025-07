Vì vậy, đừng để những thói quen xấu này khiến bạn trở thành đề tài đàm tiếu hoặc, tệ hơn, gây nguy hiểm cho chính mình và người khác.

Lái xe mất tập trung

Lái xe mất tập trung ban đầu chỉ là lỗi thường gặp ở tài xế trẻ tuổi. Tuy nhiên, giờ đây mọi độ tuổi không phân biệt thành phần, giới tính đều có thể mắc phải.

Lái xe mất tập trung hiện tại đã ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi, không phân biệt lái mới hay lâu năm. Ảnh: Bluefire Insurance

Ngay cả khi có nhiều năm kinh nghiệm, việc vừa lái xe vừa xem điện thoại, lướt TikTok hay kiểm tra tin nhắn đều có thể khiến bạn mất hoàn toàn sự tỉnh táo và trông chẳng khác gì một người lái mới ra đường lần đầu. Đừng để bản thân trở thành "ví dụ minh họa sống" cho những hậu quả của việc sao nhãng khi lái xe.

Không quan sát gương

Gương chiếu hậu và gương bên không chỉ để bạn soi lại kiểu tóc khi dừng đèn đỏ. Chúng là công cụ quan trọng để phát hiện các phương tiện xung quanh, đặc biệt là khi chuyển làn hoặc lùi xe. Đừng chỉ dựa vào các hệ thống hỗ trợ hiện đại như cảnh báo điểm mù bởi mắt và sự quan sát của bạn vẫn là công cụ tốt nhất.

Phanh gấp và bám đuôi quá sát

Bám quá gần xe trước khiến nhiều tài xế không chủ động xử lý được tình huống khẩn cấp. Ảnh: Joel Bieber

Mỗi loại xe đều khác nhau và một số xe sẽ có phanh nhạy hơn những xe khác. Do đó, việc phanh đột ngột khi xe đang di chuyển không chỉ gây khó chịu cho xe sau mà còn dễ dẫn đến va chạm nếu người lái xe phía sau không kịp phản ứng.

Hãy học cách phanh mượt mà, giữ khoảng cách an toàn với xe trước theo quy tắc tối thiểu 2 giây và tăng quy tắc lên khoảng 8 giây hoặc hơn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, khắc nghiệt.

Không sử dụng xi nhan

Rẽ hoặc chuyển làn đường mà không bật đèn xi nhan không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị phạt nếu bị cảnh sát phát hiện. Ngay cả khi không bị cảnh sát phạt, rẽ hoặc chuyển làn đường mà không bật xi nhan mà còn gây hiểu lầm cho các tài xế khác, dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Bật xi nhan không tốn công sức gì nhưng lại thể hiện sự tôn trọng và ý thức văn minh khi tham gia giao thông.

Phớt lờ quy tắc này, nguy cơ tai nạn tăng cao nhưng nhiều tài xế vẫn thờ ơ Một nghiên cứu mới cho thấy có đến 1/3 tài xế thừa nhận đã bỏ qua hoặc thậm chí không biết quy tắc "khoảng cách 2 giây" - một trong những nguyên tắc an toàn quan trọng nhất khi lái xe.

Nhập làn chậm chạp

Khi lên đường cao tốc, bạn cần tăng tốc nhanh chóng để hòa nhập vào dòng xe đang di chuyển. Nếu không đủ tốc độ hoặc nhập làn lưỡng lự, bạn sẽ gây nguy hiểm cho cả mình lẫn người khác, đặc biệt là khi có các phương tiện lớn như xe tải đang tới gần.

Lái xe vượt quá khả năng

Nhiều người nghĩ rằng mình có thể xử lý mọi tình huống cho đến khi họ vào cua quá gắt với một chiếc SUV nặng nề, hoặc phóng nhanh trên đường trơn trượt.

Hiểu rõ giới hạn bản thân và chiếc xe là yếu tố then chốt để việc lái xe trở nên an toàn. Ảnh: Ngô Minh

Vượt quá trình độ đào tạo, trình độ thành thạo hoặc luật pháp cho phép, việc không hiểu rõ những hạn chế của phương tiện là rất nguy hiểm. Do đó, hiểu rõ giới hạn của bản thân và chiếc xe bạn đang điều khiển là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn. Không phải cứ đi xe lớn là phải lái như tay đua.