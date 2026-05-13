Nhiều người mua ô tô cũ thường lo ngại chiếc xe mình chọn có thể trở thành “hố đen tài chính” vì liên tục hỏng vặt hoặc phát sinh lỗi nghiêm trọng.

Theo các đại lý xe cũ tại Anh, có những dòng xe nổi tiếng vì các lỗi lặp đi lặp lại với chi phí sửa chữa đắt đỏ đến mức họ từ chối nhập về kinh doanh.

Dưới đây là 6 cái tên bị giới buôn xe cũ đánh giá là rủi ro cao nhất.

Xe Ford sử dụng động cơ EcoBoost “dây curoa ngâm dầu”

Động cơ xăng 1.0 EcoBoost từng được Ford xem là bước đột phá khi ra mắt đầu thập niên 2010. Loại máy 3 xi-lanh này nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu, công suất đủ dùng và xuất hiện trên hàng loạt mẫu xe bán chạy.

Tuy nhiên, các xe Ford sản xuất giai đoạn 2011-2018 sử dụng động cơ EcoBoost 1.0 lại gặp chung một vấn đề lớn: hệ thống “wet belt” hay còn gọi là dây curoa cam hoạt động trong dầu động cơ.

Xe Ford sử dụng động cơ EcoBoost “dây curoa ngâm dầu”

Khác với dây curoa thông thường, thiết kế này nhằm giảm ma sát và tiết kiệm nhiên liệu, nhưng thực tế lại khiến dây cao su xuống cấp nhanh hơn. Nếu xe không được thay dầu đúng chuẩn hoặc bảo dưỡng định kỳ đầy đủ, các mảnh cao su bong ra có thể hòa lẫn vào dầu máy, gây tắc bơm dầu hoặc phá hủy động cơ.

Theo Warrantywise, chi phí sửa chữa trung bình cho động cơ EcoBoost vào khoảng 3.100 bảng Anh (gần 110 triệu đồng).

Lee Grant, đại diện đại lý CarsUK, cho biết dây curoa dạng này “nổi tiếng vì dễ hỏng”, thậm chí các mảnh vụn có thể lọt vào hệ thống bơm chân không khiến xe mất phanh.

Ford đã ngừng sử dụng thiết kế wet belt từ năm 2018 và chuyển sang dùng xích cam truyền thống.

Các mẫu xe bị ảnh hưởng gồm Ford Fiesta, Focus, B-Max, C-Max, EcoSport và Mondeo dùng động cơ EcoBoost 1.0 sản xuất chủ yếu từ 2010-2018.

Peugeot, Citroen và Vauxhall dùng động cơ PureTech

Không riêng Ford, tập đoàn Stellantis cũng từng sử dụng động cơ PureTech 1.0 và 1.2 với thiết kế dây curoa ngâm dầu trên nhiều mẫu xe Peugeot, Citroen và Vauxhall.

Theo Warrantywise, tỷ lệ hỏng hóc của động cơ PureTech cao hơn 31% so với mức trung bình, với chi phí sửa chữa khoảng 2.100 bảng Anh (gần 75 triệu đồng).

Peugeot, Citroen và Vauxhall dùng động cơ PureTech.

Joe Betty, cựu đại lý ô tô và hiện là người dẫn podcast Shifting Metal cho biết ,động cơ PureTech 1.2 tồn tại “hàng loạt vấn đề”. Hệ thống dây curoa có thể đứt hoặc gây tắc đường dầu, khiến động cơ thiếu bôi trơn và hỏng hoàn toàn. Ngoài ra, loại máy này còn bị phản ánh tiêu hao dầu bất thường.

Stellantis sau đó đã phải triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng và kéo dài bảo hành cho các xe dùng động cơ PureTech đời cũ.

Các mẫu xe bị ảnh hưởng trải dài từ năm 2012-2023, gồm Citroen C1, C3, C4; Peugeot 108, 208, 2008, 308; Opel/Vauxhall Corsa, Astra, Crossland và một số mẫu Jeep, DS.

Mazda máy dầu 2.2 Skyactiv-D

Mazda vốn nổi tiếng với độ bền cao, nhưng động cơ diesel 2.2 Skyactiv-D lại là ngoại lệ khiến nhiều đại lý xe cũ dè chừng.

Các lỗi phổ biến gồm xích cam bị giãn, kim phun rò rỉ, bộ lọc khí thải DPF hỏng và hệ thống tuần hoàn khí xả EGR trục trặc.

Mazda máy dầu 2.2 Skyactiv-D

Warrantywise cho biết động cơ diesel 2.2 của Mazda có khả năng gặp sự cố cao gấp đôi mức trung bình, với chi phí sửa chữa khoảng 3.500 bảng Anh (hơn 124 triệu đồng).

James Harding, chủ kênh YouTube Chops Garage cho biết, ông liên tục gặp vấn đề với loại động cơ này ngay từ khi bắt đầu nhập xe về bán.

Động cơ Skyactiv-D 2.2 xuất hiện trên Mazda CX-5 từ năm 2012, cùng Mazda3 và Mazda6.

Jaguar Land Rover dùng động cơ diesel Ingenium

Ra mắt năm 2015, dòng động cơ Ingenium của Jaguar Land Rover từng được quảng bá là sạch hơn, tiết kiệm hơn và vận hành hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, phiên bản diesel 2.0 nhanh chóng mang tiếng xấu vì lỗi độ bền. Theo các đại lý, xích cam trên động cơ này dễ bị giãn và có thể phá hủy động cơ nếu bị đứt.

Jaguar Land Rover dùng động cơ diesel Ingenium

Warrantywise cho biết động cơ Ingenium có tỷ lệ hỏng hóc cao hơn 162% so với mức trung bình, với chi phí sửa chữa vượt 5.000 bảng Anh (gần 180 triệu đồng).

Umesh Samani, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý Ô tô Độc lập Anh nhận xét những động cơ này “có thể hỏng bất ngờ mà không rõ nguyên nhân”.

Các mẫu xe sử dụng máy dầu Ingenium 2.0 gồm Land Rover Discovery Sport, Defender, Range Rover Evoque, Velar, Sport cùng Jaguar XE, XF, E-Pace và F-Pace.

Xe dùng hộp số tự động CVT

Không chỉ động cơ, hộp số cũng là nguyên nhân khiến nhiều mẫu xe bị giới buôn xe cũ “né”.

Theo Car Dealer, hộp số vô cấp CVT là loại truyền động bị nhiều đại lý tránh xa vì “mong manh và cực kỳ tốn kém khi sửa chữa”.

Xe dùng hộp số tự động CVT.

Khác với hộp số tự động truyền thống, CVT sử dụng hệ thống pulley và dây đai để thay đổi tỷ số truyền liên tục, giúp xe vận hành mượt và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Tuy nhiên, khi hỏng hóc xảy ra, chi phí sửa chữa trung bình có thể lên tới 2.924 bảng Anh (khoảng 104 triệu đồng).

Jamie Caple, chủ showroom Car Quay cho biết công ty của ông “tránh CVT như tránh dịch bệnh” vì khó sửa và giá thay thế quá cao.

Các hãng Nhật là nhóm sử dụng CVT phổ biến nhất, gồm Toyota, Lexus, Honda, Subaru và Nissan. Một số mẫu Renault cũng dùng hộp số này do liên minh với Nissan.

Ford dùng hộp số PowerShift

Ngoài động cơ EcoBoost, hộp số tự động PowerShift của Ford cũng nằm trong “danh sách đen” của nhiều đại lý xe cũ.

Hộp số ly hợp kép này được Ford sử dụng rộng rãi giai đoạn 2010-2019. Về lý thuyết, hệ thống có khả năng sang số nhanh và mượt nhờ hai bộ ly hợp hoạt động luân phiên.

Tuy nhiên thực tế, nhiều chủ xe phản ánh hiện tượng giật cục, rung lắc, mất truyền động hoặc hỏng hoàn toàn hộp số.

Warrantywise cho biết chi phí sửa chữa trung bình vượt 2.350 bảng Anh (khoảng 83 triệu đồng).

Theo Theo Cook, chủ garage Bowen’s Garage, PowerShift là “một trong những hộp số tệ nhất từng được tạo ra”, thiếu độ bền và rất đắt đỏ để sửa chữa.

Các mẫu xe Ford dùng PowerShift gồm Fiesta, Focus, Puma, EcoSport, Mondeo, Kuga, S-Max và Galaxy sản xuất từ 2010-2019. Ngoài ra, một số mẫu Volvo thời kỳ thuộc sở hữu Ford như C30, S40, V40, V50, S60 hay XC70 cũng sử dụng loại hộp số này.

Theo Dailymail

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc chia sẻ ý kiến về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!