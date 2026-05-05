Infiniti Q45 từng là một trong những đại diện tiêu biểu cho triết lý xe sang Nhật đầu những năm 2000: không quá phô trương về hình thức nhưng chú trọng sự êm ái, động cơ mạnh và trang bị tiện nghi dày đặc.

Ở thời điểm còn mới, Q45 nằm trong nhóm sedan hạng sang cỡ lớn cạnh tranh với những cái tên như Lexus LS 430, Mercedes-Benz S-Class W220 hay BMW 7 Series E65.

Chiếc xe sang cũ Infiniti Q45 2004 đang được chào bán với giá 160 triệu đồng.

Mới đây, một chiếc Infiniti Q45 2004, sau hơn 20 năm, hiện được anh Hoàng Lương (TP.HCM) rao bán trên thị trường xe cũ với giá 160 triệu đồng. Theo khảo sát, mức giá này chỉ ngang một mẫu xe phổ thông hạng A cũ trên dưới 10 năm tuổi, trở thành lựa chọn gây tò mò với những người muốn trải nghiệm cảm giác xe sang đời sâu.

Theo chia sẻ của chủ xe, đây là mẫu xe phù hợp với người thích sưu tầm hoặc trải nghiệm xe sang đời cũ, không quá phô trương nhưng có “chất” riêng.

Ngoại thất xe còn rất đẹp và được giới thiệu nguyên bản nhà sản xuất.

Qua hình ảnh thực tế, xe gây ấn tượng với ngoại thất đen bóng. Lớp sơn vẫn giữ được độ phản chiếu tốt, các mảng thân xe liền lạc, chưa xuất hiện dấu hiệu xuống cấp rõ rệt.

Thiết kế tổng thể tròn trịa, mềm mại, đặc trưng của sedan đầu những năm 2000 kết hợp lưới tản nhiệt mạ chrome và cụm đèn pha cỡ lớn tạo cảm giác bề thế dù đã hơn hai thập kỷ. Bộ mâm đa chấu và khoảng sáng gầm thấp càng làm nổi bật dáng vẻ “quý ông” đúng chất xe sang Nhật.

Bên trong, khoang nội thất mang tông màu kem chủ đạo, phối cùng các chi tiết ốp gỗ sáng màu. Bảng táp-lô thiết kế đối xứng, tích hợp màn hình trung tâm và hệ thống nút bấm cơ học dày đặc kiểu “bầu trời công nghệ” đặc trưng thời kỳ này. Vô-lăng bọc da kết hợp ốp gỗ vẫn còn độ bóng, khu vực cần số và bệ trung tâm có dấu hiệu xước nhẹ nhưng chưa ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ tổng thể.

Bên trong khoang nội thất đầy ắp trang bị.

Hàng ghế sau là điểm nhấn đáng giá khi còn giữ được độ căng của da, ít nhăn, đi kèm bệ tỳ tay cỡ lớn tích hợp cụm điều khiển riêng.

Xe trang bị rèm cửa sau chỉnh điện cùng rèm phụ hai bên, tạo không gian riêng tư như khoang VIP, chi tiết hiếm thấy ở các mẫu xe phổ thông cùng thời.

Theo anh Hoàng Lương, “ngồi vào là chỉ muốn đi luôn chứ không muốn xuống”, cho thấy điểm mạnh lớn nhất của mẫu xe này nằm ở sự êm ái và thoải mái. Và đặc biệt hơn, dù đã qua hơn 20 năm sử dụng, chiếc xe hiện vẫn trong tình trạng gần như nguyên bản.

Dưới nắp capo, Infiniti Q45 2004 sử dụng động cơ V8 dung tích 4.5L. Người bán tự tin giới thiệu xe vẫn vận hành mạnh mẽ và đầm chắc, điều khó tìm thấy trong tầm giá dưới 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, đi kèm với đó là mức tiêu hao nhiên liệu cao và chi phí bảo dưỡng không nhỏ. Xe đời sâu đồng nghĩa với nguy cơ hao mòn ở các chi tiết cao su, hệ thống treo và điện tử. Phụ tùng Infiniti tại Việt Nam không phổ biến, nhiều trường hợp phải đặt hàng, khiến chi phí sửa chữa tăng lên đáng kể.

Với mức giá 160 triệu đồng, Infiniti Q45 2004 là lựa chọn hấp dẫn nếu xét trên phương diện trải nghiệm xe sang. Tuy nhiên, đây không phải phương án dành cho số đông. Trong cùng tầm tiền, người dùng có thể cân nhắc các lựa chọn quen thuộc hơn như Toyota Camry 2004, Lexus ES 330 2004 hay Mercedes-Benz E-Class W211 cùng đời. So với các đối thủ này, Q45 cũng được đánh giá khá cao nhờ động cơ V8 và trang bị tiện nghi “full option” thời điểm ra mắt, nhưng lại thua về độ phổ biến và chi phí sử dụng lâu dài.

Người mua cần xác định rõ nhu cầu và chuẩn bị sẵn tâm lý cho chi phí phát sinh. Như cách chủ xe chia sẻ, đây là một chiếc xe “không ồn ào khoe mẽ, nhưng ai hiểu thì sẽ gật đầu: con này có gu”.

