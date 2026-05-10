Xe 7 chỗ ngày càng trở thành lựa chọn thực dụng với nhiều gia đình, không chỉ phục vụ nhu cầu chở đông người mà còn phù hợp cho những chuyến đi xa hay các tình huống cần thêm không gian sử dụng.

Trong bối cảnh SUV lên ngôi trên toàn cầu, thị trường hiện có rất nhiều mẫu xe 7 chỗ trải dài từ phân khúc phổ thông đến hạng sang. Đáng chú ý, người dùng không nhất thiết phải chi số tiền quá lớn để sở hữu một chiếc xe có hàng ghế thứ ba, khi nhiều mẫu xe thực dụng hiện có giá dưới 40.000 bảng Anh (khoảng 1,36 tỷ đồng).

Dưới đây là những mẫu xe 7 chỗ nổi bật cho nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ SUV siêu sang, xe gia đình cao cấp cho đến lựa chọn giá rẻ phục vụ nhu cầu cơ bản.

Land Rover Defender 110

Mẫu xe này có giá từ 62.915 bảng Anh (khoảng 2,14 tỷ đồng).

Defender 110 là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Jaguar Land Rover. Phiên bản 7 chỗ bổ sung thêm hàng ghế thứ ba với chi phí khoảng 2.020 bảng Anh (gần 69 triệu đồng).

Mẫu SUV này kết hợp giữa phong cách sang trọng và khả năng off-road mạnh mẽ. Nội thất sử dụng da Windsor, thảm sàn có thể vệ sinh dễ dàng, màn hình trung tâm 11,4 inch cùng ghế sưởi và làm mát.

Dung tích khoang hành lý đạt 231 lít khi dựng đủ 3 hàng ghế và tăng lên 2.277 lít khi gập toàn bộ ghế sau.

Volvo XC90

Volvo XC90 có giá từ 66.270 bảng Anh (khoảng 2,25 tỷ đồng). XC90 được đánh giá cao nhờ phong cách tối giản đặc trưng của Thụy Điển. Nội thất tạo cảm giác ấm cúng, yên tĩnh và cao cấp.

Xe được trang bị ghế sưởi cho hàng ghế trước và giữa ở mọi phiên bản, trong khi bản cao cấp có thêm ghế massage và thông gió. Màn hình trung tâm 11,2 inch tích hợp sẵn Google.

Động cơ mild-hybrid 2.0L cho công suất tối đa tới 455 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 5,4 giây.

BMW X7

BMW X7 có giá bán từ 93.280 bảng Anh (khoảng 3,17 tỷ đồng). Đây là mẫu xe 7 chỗ đắt nhất trong danh sách, hướng tới khách hàng yêu thích cảm giác lái thể thao.

Phiên bản hiệu suất cao M Performance sở hữu công suất 530 mã lực, mô-men xoắn 750Nm và khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,7 giây.

Khoang cabin nổi bật với cụm màn hình cong BMW Curved Display gồm màn hình giải trí 14,9 inch và màn hình người lái 12,3 inch. Thế hệ tiếp theo có thể được trang bị màn hình giải trí trần xe 8K kích thước 31,3 inch dành cho hành khách phía sau.

Jaecoo 8

Mẫu xe này hiện có giá khoảng 45.500 bảng Anh (1,55 tỷ đồng). Jaecoo 8 là mẫu SUV mới đến từ thương hiệu Trung Quốc Jaecoo, hướng tới cạnh tranh với các mẫu SUV châu Âu nhưng có giá dễ tiếp cận hơn.

Phiên bản 7 chỗ Luxury sở hữu hai màn hình 12,3 inch, màn hình HUD, hệ thống âm thanh Sony 14 loa, ghế massage sưởi và làm mát.

Điểm đáng chú ý nhất là hệ truyền động plug-in hybrid với khả năng chạy điện khoảng 133 km và tổng quãng đường di chuyển hơn 1.100 km sau mỗi lần sạc đầy và đổ đầy nhiên liệu.

Hyundai Santa Fe

Với giá từ 49.090 bảng Anh (khoảng 1,67 tỷ đồng), Santa Fe thế hệ mới gây chú ý với thiết kế vuông vức hiện đại cùng khoang nội thất giàu công nghệ.

Xe trang bị màn hình cong toàn cảnh gồm hai màn hình 12,3 inch, ghế thư giãn hàng trước, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống âm thanh Bose tùy phiên bản.

Hyundai cũng sử dụng nhiều vật liệu tái chế thân thiện môi trường trên mẫu SUV này.

Kia Sorento

Giá bán của Kia Sorento từ 43.725 bảng Anh (khoảng 1,49 tỷ đồng). Sorento là mẫu SUV bán chạy của Kia, có nhiều tùy chọn động cơ gồm diesel, hybrid và plug-in hybrid.

Xe được đánh giá cao nhờ không gian rộng rãi, nhiều cổng sạc USB cho cả ba hàng ghế và hệ thống âm thanh 12 loa. Hàng ghế giữa có thể trượt linh hoạt giúp việc ra vào hàng ghế cuối dễ dàng hơn.

Peugeot 5008

Peugeot 5008 có giá bán từ 39.095 bảng Anh (khoảng 1,33 tỷ đồng). Ở thế hệ mới, xe có thiết kế hiện đại hơn trước, nội thất mang phong cách tối giản pha chất Pháp.

Mẫu SUV này nổi bật với màn hình cong Panoramic i-Cockpit 21 inch, vật liệu mềm, ghế ngồi thoải mái và tùy chọn massage ở bản cao cấp.

Ford Tourneo Connect

Ford Tourneo Connect có giá bán từ 35.330 bảng Anh (khoảng 1,2 tỷ đồng). Đây là mẫu MPV duy nhất trong danh sách. Xe có ưu thế lớn về tính thực dụng khi toàn bộ ghế phía sau đều có thể gập hoặc tháo rời hoàn toàn.

Phiên bản plug-in hybrid có khả năng chạy điện khoảng 117 km, phù hợp với nhu cầu di chuyển đô thị hàng ngày.

Nissan X-Trail

Giá Nissan X-Trail hiện khởi điểm từ 36.275 bảng Anh (khoảng 1,23 tỷ đồng). X-Trail mang phong cách SUV khỏe khoắn, hướng tới nhóm khách hàng gia đình cần một chiếc xe đa dụng.

Khoang nội thất có màn hình giải trí 12,3 inch, nhiều nút bấm vật lý cùng chất liệu ghế chống thấm nước phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ hoặc thường xuyên chở thú cưng.

Dacia Jogger

Với mức giá từ 18.995 bảng Anh (khoảng 647 triệu đồng), Jogger là một trong những mẫu xe 7 chỗ rẻ nhất tại châu Âu hiện nay. Xe sử dụng chung nền tảng với Sandero nhưng được kéo dài thân xe để bổ sung hàng ghế thứ ba.

Tuy nhiên, hai ghế cuối khá chật, chủ yếu phù hợp với trẻ em hoặc nhu cầu sử dụng không thường xuyên.

Trang bị tiêu chuẩn gồm điều hòa chỉnh cơ, cảm biến đỗ xe sau, cruise control và giá đỡ điện thoại thông minh thay cho màn hình giải trí truyền thống.

Điểm trừ lớn nhất là mức an toàn chỉ đạt 1 sao Euro NCAP do hệ thống phanh khẩn cấp tự động chưa nhận diện được người đi bộ hoặc xe đạp. Dù vậy, xe vẫn có đầy đủ túi khí và các trang bị an toàn cơ bản cho hành khách.

