Ô tô như “phòng khách di động” nhưng luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Việc cầm lái hằng ngày không đồng nghĩa bạn đã trở thành người lái xe an toàn. Sự khác biệt giữa một tài xế giỏi và trung bình đôi khi chỉ nằm ở vài thói quen nhỏ và ai cũng có thể học được.

Dưới đây là 6 mẹo dễ áp dụng giúp bạn lái xe mượt mà, chủ động và an toàn hơn.

1. Chuẩn bị xong xuôi trước khi nổ máy

Nhiều vụ tai nạn chết người liên quan đến xao nhãng. Thế nhưng không ít tài xế vừa lăn bánh đã bận chỉnh ghế, vặn điều hòa, mở nhạc, thao tác điện thoại hay định vị.

Hãy làm tất cả trước khi xe chuyển bánh: đi một vòng kiểm tra, chỉnh gương, ghế, đặt điện thoại ở chế độ “không làm phiền”, nhập sẵn điểm đến. Khi đã loại bỏ hết việc lặt vặt, bạn sẽ tập trung hoàn toàn vào đường và các tình huống bất ngờ.

2. Giữ khoảng cách an toàn và quan sát xa

Quy tắc “2 giây” luôn hữu ích: chọn một điểm cố định phía trước xe đi trước, đếm “một-một-nghìn, hai-một-nghìn” trước khi xe bạn đến điểm đó.

Khoảng trống này đủ để bạn phản ứng nếu phía trước phanh gấp. Kết hợp với việc quan sát xa, không chỉ nhìn xe ngay trước mắt mà nhìn cả dòng phương tiện phía trước, bạn sẽ lái chủ động hơn thay vì chỉ phản ứng bị động.

Chỉ mất vài giây áp dụng, 6 mẹo lái xe đơn giản giúp bạn tập trung, lái mượt mà, chủ động và an toàn hơn.

3. Luôn chuẩn bị cho tình huống bất ngờ

Tài xế giỏi không mặc định mọi thứ diễn ra “đúng luật”. Họ luôn tính đến khả năng có xe cắt ngang, đổi làn đột ngột hay điều kiện đường thay đổi.

Nguyên tắc của các chuyên gia an ninh: quan sát cả trước lẫn sau, tránh bị kẹp giữa dòng xe, không chạy lâu trong điểm mù của xe khác và luôn chừa sẵn lối thoát tại giao lộ. Chỉ một khoảng “dự phòng” nhỏ cũng giúp tránh rủi ro lớn.

4. Lái mượt – phanh êm – đánh lái ổn định

Nhiều người đạp ga – đạp phanh như bật công tắc, khiến xe giật cục, dễ mất kiểm soát và gây khó chịu cho người đi cùng.

Thay vào đó, hãy thả chân ga từ xa khi thấy đèn đỏ, phanh nhẹ nhàng, đánh lái dứt khoát nhưng không giật. Thao tác êm sẽ giúp bạn xử lý tình huống tốt hơn và xe cũng bền hơn.

5. Hạn chế xao nhãng, không lái khi mệt

Dù kỹ năng tốt đến đâu, chỉ một giây lơ đễnh cũng đủ gây va chạm.

Hãy để điện thoại ngoài tầm tay, không ăn uống khi lái, hạn chế trò chuyện nếu làm bạn mất tập trung. Nếu thấy mệt, hãy dừng xe nghỉ. Mệt mỏi khiến phản xạ chậm đi đáng kể điều mà nhiều tài xế thường chủ quan bỏ qua.

6. Hiểu và sử dụng đúng các hệ thống hỗ trợ lái

Xe đời mới có nhiều tính năng như giữ làn, cảnh báo điểm mù, ga tự động thích ứng… nhưng việc “có” không đồng nghĩa “biết dùng”.

Nắm rõ giới hạn của từng hệ thống sẽ giúp bạn không ỷ lại và tránh lạm dụng.

Chỉ cần vài phút đọc sách hướng dẫn hoặc xem video của hãng, bạn sẽ hiểu cách xe hỗ trợ và khi nào bạn phải tự xử lý. Dù có công nghệ hỗ trợ, người lái vẫn là người chịu trách nhiệm chính.

(Tổng hợp)

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc gửi về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!