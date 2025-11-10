1. Dọn sạch toàn bộ xe

Bắt đầu bằng việc vệ sinh kỹ lưỡng bên trong và bên ngoài. Lấy hết đồ ra khỏi cốp, hộc cửa, ngăn đựng đồ; hút bụi toàn bộ sàn xe, ghế và gầm. Dùng bàn chải nhỏ làm sạch khe gió, nút bấm, sau đó lau lại bằng dung dịch chuyên dụng. Đừng quên dùng dung dịch bảo vệ nội thất và làm mới da ghế.

2. Thay lốp mới

Lốp mòn, nứt hay quá hạn sử dụng khiến xe vận hành kém êm. Một bộ lốp mới giúp xe bám đường tốt hơn, giảm tiếng ồn và mang lại cảm giác lái chắc chắn như được “nâng cấp” hệ thống treo.

3. Làm mới đèn pha

Đèn bị mờ hay ngả vàng khiến xe trông cũ kỹ. Dùng bộ đánh bóng đèn pha hoặc thay mới nếu chóa bị nứt. Một đôi đèn LED hiện đại sẽ khiến chiếc xe “trẻ” hơn hẳn.

4. Thay các chi tiết nội thất nhỏ

Những nút bấm, tay nắm, hay cần số bị tróc sơn, mòn bóng khiến xe mất điểm. Bạn có thể đặt mua phụ tùng thay thế giá rẻ trên mạng – thay vài món nhỏ nhưng hiệu quả thẩm mỹ lớn hơn bất kỳ bình xịt thơm nào.

5. Nâng cấp hệ thống giải trí

Nếu xe vẫn dùng đầu đĩa cũ, hãy lắp màn hình có Bluetooth hoặc Apple CarPlay. Thiết bị hiện nay gắn vừa hầu hết các bảng taplo mà không cần cắt dây. Giữ lại đầu cũ để tặng người mua sau, nếu bạn định bán.

6. Lắp camera lùi

Không cần xe đời mới để có tầm nhìn sau. Camera gắn gương hoặc biển số nay có giá khá rẻ và dễ lắp, mang lại sự tiện lợi và an toàn cao hơn khi lùi đỗ.

7. Kiểm tra hệ thống treo và cân chỉnh lái

Thay giảm xóc, cao su chân càng hoặc thanh cân bằng nếu xe có cảm giác “bồng bềnh”. Sau đó cân chỉnh lại độ chụm bánh xe, đảm bảo tay lái thẳng và ổn định hơn.

8. Thay các bóng đèn nhỏ trong xe

Bóng trần, đèn biển số hay bảng táp-lô yếu sáng khiến xe trông “già nua”. Thay bằng đèn LED tiết kiệm điện sẽ khiến nội thất bừng sáng và hiện đại hơn.

9. Làm bóng sơn và nhựa ngoại thất

Rửa sạch, dùng đất sét tẩy cặn bẩn sơn, rồi phủ lớp sealant polymer thay vì sáp truyền thống. Đừng quên đánh bóng nhựa viền, lưỡi gạt mưa và lốp để xe trông như vừa rời showroom.

Tin bài cộng tác gửi về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!