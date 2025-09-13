Xem video:

Một vụ việc hy hữu vừa xảy ra tại bờ biển Sothikuppam (huyện Cuddalore, bang Tamil Nadu, Ấn Độ) khiến dư luận xôn xao. Nhóm 5 người, trong đó có 2 phụ nữ, di chuyển trên chiếc Mahindra XUV500 thì bất ngờ lao thẳng xuống biển do tài xế say rượu và mù quáng làm theo chỉ dẫn Google Maps.

Sự cố xảy ra rạng sáng 11/9, khi nhóm này đi từ cảng Cuddalore đến Parangipettai. Trong tình trạng thiếu tỉnh táo, tài xế rẽ nhầm vào bãi biển rồi tiếp tục lái thẳng xuống nước. Khi nhận ra sự việc, cả nhóm kịp thoát thân, song chiếc SUV bị mắc kẹt, phần nửa thân xe chìm dưới sóng biển.

Ngư dân địa phương sau đó đã dùng máy kéo vốn để kéo thuyền hỗ trợ đưa chiếc xe lên bờ. Video tại hiện trường cho thấy phần cản trước đã bị sóng đánh rời, nhiều bộ phận bị nước biển xâm nhập, có nguy cơ hỏng nặng.

Cảnh sát đã có mặt ngay sau đó. Dù xác nhận nhóm người trên đều trong tình trạng say xỉn, lực lượng chức năng chỉ nhắc nhở và cho về. Nhiều ý kiến cho rằng việc xử lý quá nhẹ tay sẽ không đủ sức răn đe, bởi lái xe trong tình trạng có cồn là hành vi nguy hiểm, có thể gây tai nạn nghiêm trọng cho bản thân và người tham gia giao thông khác.

Theo Cartoq

