Mới đây, cộng đồng mạng tại Ấn Độ xôn xao trước hình ảnh một chiếc BMW 7-Series thế hệ mới (G70) trị giá khoảng 2,5 crore rupee, tương đương hơn 7 tỷ đồng, bị bỏ mặc bên lề đường ở thành phố Chennai.

Chiếc xe sang màu đen Sapphire Metallic vẫn còn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu tai nạn. Tuy nhiên, bánh trước bên trái đã khóa bánh. Ngoài ra, lớp bụi phủ dày cho thấy chiếc xe bị bỏ lại trong thời gian dài dưới trời nắng mưa.

Theo chia sẻ của một số người dân, chiếc sedan hạng sang này nằm ngay phía sau trụ sở Ủy viên cảnh sát mới, gần một ký túc xá nữ ở khu Periamet, Chennai. Một tài khoản mạng xã hội khẳng định anh vẫn nhìn thấy chiếc xe mỗi ngày khi đi ngang qua đây.

Hiện vẫn chưa rõ chủ sở hữu của chiếc BMW 7-Series này là ai và vì lý do gì bị bỏ rơi. Dự kiến trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ làm rõ tình trạng pháp lý cũng như nguyên nhân khiến một chiếc sedan hạng sang bậc nhất nước Đức phải nằm “phủ bụi” nơi vỉa hè.

BMW 7-Series thế hệ G70 là mẫu sedan hạng sang đầu bảng, nổi bật với cụm đèn LED tích hợp pha lê Swarovski, màn hình cong gồm bảng đồng hồ 12,3 inch và màn hình giải trí 14,9 inch. Phiên bản 740i M-Sport sử dụng động cơ I6 3.0L, công suất 375 mã lực, mô-men xoắn 520 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp; ngoài ra còn có bản 740d động cơ diesel mạnh 282 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm.

Theo Cartoq

