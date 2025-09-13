Mạng xã hội ngày càng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, nhiều người bất chấp luật lệ để quay video "câu view”. Mới đây, dư luận Ấn Độ xôn xao trước vụ Vedansh Sharma - con trai một chính trị gia ở bang Chhattisgarh -ngang nhiên chặn Quốc lộ 130 (đoạn Bilaspur - Raipur) để quay clip cùng đoàn xe SUV hạng sang.

Xem video:

Nhóm của Sharma đã dàn hàng loạt xe, gồm Toyota Fortuner, Ford Endeavour, Mahindra Thar và Scorpio-N, chắn ngang cao tốc khiến giao thông tê liệt hai chiều. Clip quay bằng flycam nhanh chóng lan truyền trên mạng, gây phẫn nộ vì sự coi thường pháp luật và coi nhẹ an toàn của người tham gia giao thông.

Ban đầu, cảnh sát Bilaspur chỉ lập biên bản lỗi theo Điều 184 Luật Giao thông, xử phạt hành chính mức nhẹ. Tuy nhiên, khi đoạn clip đến tay Tòa án cấp cao, Chánh án Ramesh Kumar Sinha và Thẩm phán BD Guru đã gay gắt chỉ trích cách xử lý “nhẹ tay”, đồng thời yêu cầu giải trình vì sao không lập tức tạm giữ xe và khởi tố nghiêm khắc hơn.

Trước sức ép dư luận và chỉ đạo của cấp trên, Công an Bilaspur đã tịch thu 6 chiếc SUV liên quan, đồng thời khởi tố vụ án. Đại tá Rajnesh Singh, Trưởng công an thành phố Bilaspur khẳng định: “Chặn quốc lộ là hành vi vi phạm hình sự. Những người liên quan sẽ phải đối diện với hậu quả pháp lý nghiêm khắc.”

Đáng chú ý, đây không phải trường hợp cá biệt. Trước đó, tại tuyến cao tốc Pune - Bengaluru (Ấn Độ), một nhóm thanh niên cũng từng dàn xe Mahindra Scorpio-N mới mua để quay clip, khiến giao thông tắc nghẽn gần 20 phút. Vụ việc buộc chính quyền phải vào cuộc, lập hồ sơ xử lý và yêu cầu người vi phạm công khai xin lỗi.

(Theo Cartoq)

