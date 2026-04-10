MS 2026.090

Ở tuổi 39, anh Lê Văn Thức (trú thôn Linh Hải, xã Vĩnh Thủy, Quảng Trị) chưa một ngày được nhẹ gánh. Công việc phụ hồ bấp bênh là nguồn thu nhập duy nhất nuôi 5 miệng ăn, trong đó có 3 người bệnh nặng.

Hơn 6 năm qua, cuộc sống và sinh hoạt của chị Thủy đều một tay anh Thức chăm sóc

Biến cố bắt đầu từ năm 2020, khi con trai đầu lòng mới 7 tháng tuổi. Vợ anh - chị Hồ Thị Thủy (SN 1991) - bất ngờ xuất huyết não, phải mổ cấp cứu. Tuy giữ được tính mạng, chị rơi vào hôn mê sâu.

Khi tỉnh lại, chị Thủy bị liệt nửa người, kèm theo động kinh, mất hoàn toàn khả năng tự sinh hoạt. Suốt hơn 6 năm qua, mọi sinh hoạt của chị đều phụ thuộc vào anh Thức.

“Ngày nào tôi cũng dậy từ sớm, lo cho vợ ăn uống, vệ sinh rồi mới đi làm. Tối về lại tiếp tục chăm sóc…”, anh Thức kể.

Vừa chăm vợ bệnh, cha ung thư, mẹ ốm yếu vừa nuôi con nhỏ, anh Thức trở thành chỗ dựa duy nhất của gia đình

Có thời gian, anh chở vợ đi phục hồi chức năng cách nhà hơn 10km mỗi ngày. Nhưng sau hơn một năm bệnh tình không tiến triển, anh đành đưa vợ về nhà để tự chăm sóc.

Để chạy chữa, gia đình đã vay mượn hơn 50 triệu đồng. Nhưng khoản nợ cũ chưa kịp trả, biến cố mới lại ập đến.

Đầu năm 2026, ông Lê Văn Trí (SN 1956, cha anh Thức) bị chẩn đoán mắc ung thư thanh quản, phải phẫu thuật và điều trị dài ngày. Trước đó, ông từng bị tai nạn gãy chân, phải di chuyển bằng xe ba bánh.

Cùng thời điểm, mẹ anh là bà Nguyễn Thị Dỹ (SN 1954) bị ngã gãy tay, sức khỏe suy giảm, không thể đỡ đần con trai.

Gia đình vốn đã chật vật, nay càng thêm kiệt quệ. Tiền thuốc, viện phí, sinh hoạt… tất cả dồn lên vai người đàn ông làm thuê với thu nhập bấp bênh.

Mỗi lần đưa cha đi viện, anh Thức phải nhờ hàng xóm sang trông vợ, lo cơm nước cho mẹ và gửi con nhỏ. Chỉ cần một khâu trục trặc, mọi thứ có thể rơi vào bế tắc.

Nhà luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau, anh Thức trăn trở nhất là tương lai của cậu con trai Lê Văn Huy không may học hành dang dở

“Có lúc tôi cũng muốn nghỉ một ngày, nhưng không dám. Tôi mà nằm xuống thì không biết ai lo cho cả nhà…”, anh nói.

Không chỉ lo thuốc men cho người thân, điều khiến anh trăn trở nhất là tương lai của con trai Lê Văn Huy. Trong căn nhà luôn thiếu trước hụt sau, bữa cơm nhiều khi chỉ tạm bợ, việc học hành của bé Huy cũng bị ảnh hưởng.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, trưởng thôn Linh Hải, hoàn cảnh gia đình anh Thức thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. “Một mình anh Thức gánh cả gia đình. Nếu anh Thức ốm, mọi sinh hoạt gần như tê liệt”, ông Hòa cho biết.

Vợ và bố mẹ liên tiếp bệnh tật, kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ

Giữa những biến cố liên tiếp, người đàn ông 39 tuổi vẫn lặng lẽ gồng mình. Anh không cho phép mình gục ngã, bởi phía sau là cả gia đình đang phụ thuộc.

Nhưng với thu nhập hiện tại, anh khó có thể xoay xở lâu dài. Sự chung tay của bạn đọc lúc này sẽ là nguồn động viên thiết thực, giúp gia đình anh có thêm cơ hội vượt qua giai đoạn ngặt nghèo.

Bạn đọc giúp anh Lê Văn Thức có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.090 (anh Lê Văn Thức) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Lê Văn Thức theo địa chỉ: thôn Linh Hải, xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 0829.556.833

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.