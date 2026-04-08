MS 2026.088

Gia đình anh Trần Tuấn Hùng (SN 1984) và vợ là chị Đặng Thị Lan (SN 1990) hiện có 5 thành viên, sinh sống trong một con thuyền nhỏ trên sông Lô (tỉnh Tuyên Quang). Cả nhà mưu sinh bằng nghề chài lưới, cuộc sống thiếu thốn quanh năm.

Tai họa bất ngờ ập đến khiến gia đình vốn đã khó khăn càng thêm kiệt quệ.

Theo lời anh Hùng, khoảng 18h ngày 1/4, con trai anh là Trần Duy Mạnh (14 tuổi) đang đạp xe đến nhà bạn ôn thi thì bị tai nạn, bất tỉnh tại chỗ. Mạnh được người dân gần đó nhanh chóng đưa vào Bệnh viện tỉnh Tuyên Quang cấp cứu. Tại đây, bác sĩ cho biết, Mạnh bị chấn thương nặng, tính mạng nguy kịch.

Ngay trong đêm, các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật sọ não. Sau đó Mạnh được chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, bệnh nhân Trần Duy Mạnh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng: vỡ lún xương trán, máu tụ dưới màng cứng, chấn thương ngực, dập phổi hai bên. Các bác sĩ nhận định quá trình điều trị của Mạnh sẽ kéo dài, chi phí tốn kém.

Nhắc đến con, anh Hùng không giấu được nỗi đau xót. Anh kể, gia đình làm nghề chài lưới, vợ chồng anh và 3 người con quanh năm lênh đênh trên sông nước vì chưa có mái nhà ổn định.

Mạnh là con thứ hai, dưới Mạnh còn em mới được 5 tháng tuổi. Vì vậy, khi Mạnh gặp nạn, chỉ mình anh Hùng túc trực tại bệnh viện, còn vợ phải ở nhà chăm con nhỏ.

Quá trình điều trị của Mạnh sẽ kéo dài, chi phí tốn kém trong khi gia đình nghèo không còn khả năng xoay xở

Gia đình nghèo cần sự giúp đỡ

“Khi con gặp nạn, phía người gây tai nạn đã đến thăm hỏi và hỗ trợ 25 triệu đồng. Để chi trả viện phí, thuốc men ban đầu, chúng tôi phải vay mượn thêm 20 triệu đồng. Bác sĩ nói, Mạnh còn phải điều trị lâu dài, chi phí sẽ còn tăng cao.

Với thu nhập của gia đình, số tiền vài chục triệu đồng là rất lớn. Gia đình tôi đang thực sự bế tắc, mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người”, anh Hùng nghẹn ngào.

Hiện tại, Mạnh vẫn đang trong quá trình điều trị, chưa thể nhận thức rõ tình trạng của mình. Các chấn thương nặng và phức tạp khiến hành trình hồi phục dự kiến còn kéo dài. Trong khi đó, gia đình anh Hùng không còn khả năng xoay xở.

Ở tuổi 14, Mạnh còn cả tương lai phía trước, còn ước mơ học hành để giúp gia đình thoát nghèo. Thế nhưng tai nạn bất ngờ đã đẩy nam sinh vào tình cảnh nguy kịch. Lúc này, Mạnh rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để có cơ hội được tiếp tục sống và trở lại trường học.

Bạn đọc giúp em Trần Duy Mạnh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.088 (em Trần Duy Mạnh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Trần Tuấn Hùng (bố của Mạnh ) theo địa chỉ: tổ 2, phường Đồng Tiến, tỉnh Tuyên Quang. Số điện thoại: 0332873923