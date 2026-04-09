Nằm bất động trên giường bệnh, từng nhịp tim của bà Hoàng Thị Liệu (trú ở thôn Tân Lập, xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang) hiện được duy trì bằng bóng đối xung động mạch chủ sau ca phẫu thuật tim đầy khó khăn. Người phụ nữ dân tộc Tày vẫn chưa qua cơn nguy hiểm.

Anh Hoàng Chí Sướng (SN 1991, con trai bà Liệu) cho biết, mẹ anh phát hiện mắc bệnh tim từ năm 2011, bị chẩn đoán suy tim. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế eo hẹp, bà chỉ điều trị cầm chừng bằng thuốc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Những năm sau, bệnh tình ngày càng nặng nhưng gia đình vẫn không đủ khả năng điều trị chuyên sâu, chỉ có thể vào viện khi trở nặng rồi lại về nhà. Gánh nặng mưu sinh và chi phí thuốc men khiến việc chữa trị trở nên xa vời đối với bà Liệu.

Khoảng 5 năm trở lại đây, tình trạng suy tim của bà tiến triển nghiêm trọng. Đầu tháng 3/2026, bà Liệu nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nà Hang trong tình trạng khó thở, suy kiệt. Các bác sĩ nhận định bệnh đã ở giai đoạn nguy kịch, buộc phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc (Tuyên Quang).

Tại đây, bà được chẩn đoán hẹp van hai lá, van động mạch chủ, van ba lá, kèm suy tim và rung nhĩ. Do không đủ điều kiện phẫu thuật, bà tiếp tục được chuyển gấp về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Bà Liệu mắc bệnh suy tim suốt 15 năm nhưng gia đình không có điều kiện để điều trị đầy đủ

Ngày 24/3/2026, bà Liệu nhập viện trong tình trạng bệnh nặng. Đến ngày 30/3, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật thay và sửa van tim. Sau mổ, bà rơi vào sốc tim, phù phổi cấp và suy đa tạng, phải thở máy, đồng thời sử dụng bóng đối xung động mạch chủ để duy trì sự sống. Đến nay, tình trạng vẫn chưa có nhiều cải thiện.

Gia đình nghèo cầu cứu

Gia đình bà Liệu thuần nông, thuộc diện hộ nghèo, chưa có đất ở và đất canh tác ổn định. Nhiều năm qua, cả gia đình dựng nhà tạm trên đất do địa phương quản lý, sống lay lắt qua ngày. Khi bệnh tình trở nặng, gia đình bà phải xoay xở vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ chi phí điều trị.

Chi phí điều trị của bà Liệu ước tính lên tới 300 triệu đồng, trong khi gia đình mới vay mượn được hơn 100 triệu đồng

Hai con trai của bà đều phải tha hương mưu sinh. Con trai đầu của bà hiện là lao động tự do tại TPHCM, thu nhập bấp bênh. Anh Sướng là con trai thứ 2 của bà, làm công nhân tại Bình Dương, thu nhập khoảng 8 triệu đồng/tháng, vừa nuôi vợ và con nhỏ chưa đầy 3 tuổi.

Từ khi bà Liệu nhập viện, anh Sướng xin nghỉ việc từ Bình Dương ra Hà Nội để chăm mẹ. Chồng bà, ông Trần Văn Đoán (SN 1969), quanh năm làm nông, thu nhập không đáng kể.

Anh Sướng cho biết, hiện gia đình đã vay mượn được 112 triệu đồng, trong khi chi phí điều trị ước tính lên tới 300 triệu đồng. “Khoản tiền quá lớn, chúng tôi đã hết cách xoay xở. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người”. anh Sướng cầu cứu.

Gia đình bà Hoàng Thị Liệu là hộ dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn

Theo phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Hoàng Thị Liệu có tiền sử bệnh tim 15 năm, mắc đồng thời nhiều bệnh lý van tim kèm suy tim và rung nhĩ. Hiện bệnh nhân đã được phẫu thuật thay, sửa van và đang phải sử dụng bóng đối xung động mạch chủ hỗ trợ. Tổng chi phí điều trị ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình bà Liệu rất mong nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ từ bạn đọc để có thêm cơ hội giành lại sự sống.

Bạn đọc giúp bà Hoàng Thị Liệu có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.089 (bà Hoàng Thị Liệu) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Hoàng Chí Sướng (con trai của bà Liệu) theo địa chỉ: thôn Tân Lập, xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang. Số điện thoại: 0349819413.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.