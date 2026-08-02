Tôi nghe nói đậu bắp tốt cho sức khỏe, vậy những ai nên ăn thường xuyên để nhận được nhiều lợi ích nhất? (Hà Anh - TPHCM).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 3 TPHCM tư vấn:

Đậu bắp không chỉ là loại rau quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày mà còn chứa nhiều chất xơ, vitamin A, C, K, nhóm vitamin B, cùng các khoáng chất như canxi, kali, magie, sắt và nhiều hợp chất chống oxy hóa. Theo các nghiên cứu, đây là thực phẩm phù hợp với nhiều nhóm người nhờ những lợi ích sau:

1. Người thường xuyên táo bón, rối loạn tiêu hóa

Đậu bắp giàu chất xơ hòa tan và chất nhầy tự nhiên, giúp nhuận tràng, hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón và bảo vệ niêm mạc dạ dày. Một số nghiên cứu còn cho thấy các hợp chất trong đậu bắp có thể hạn chế sự bám dính của vi khuẩn Helicobacter pylori, hỗ trợ giảm nguy cơ viêm loét dạ dày.

Đậu bắp tốt cho sức khoẻ. Ảnh: Vân Anh.

2. Người bị tiền đái tháo đường hoặc đái tháo đường

Đậu bắp giúp làm chậm hấp thu đường tại ruột, hỗ trợ kiểm soát đường huyết sau ăn và cải thiện HbA1c. Nhờ giàu chất xơ và các hợp chất sinh học, đây là thực phẩm phù hợp trong chế độ ăn của người mắc đái tháo đường nhưng không thay thế thuốc điều trị.

3. Người có mỡ máu cao, tăng huyết áp hoặc thừa cân

Chất xơ và polyphenol trong đậu bắp giúp giảm hấp thu chất béo, cải thiện mỡ máu và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận đậu bắp có tác dụng hỗ trợ hạ huyết áp nhờ cơ chế lợi tiểu và ức chế men chuyển.

4. Người trung niên và cao tuổi

Đậu bắp chứa nhiều chất chống oxy hóa như flavonoid, rutin và polyphenol, góp phần bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Đây là thực phẩm tốt cho người lớn tuổi, bảo vệ tim mạch, gan và có thể góp phần giảm nguy cơ một số bệnh thoái hóa thần kinh.

5. Người có nguy cơ loãng xương

Nhờ chứa vitamin K, canxi, magie và nhiều khoáng chất, đậu bắp giúp duy trì mật độ xương và hỗ trợ phòng ngừa loãng xương, đặc biệt ở phụ nữ sau mãn kinh và người cao tuổi.

6. Người thường xuyên mệt mỏi

Đậu bắp cung cấp vitamin C, vitamin nhóm B, sắt, kali và magie. Hạt đậu bắp còn chứa nhiều polyphenol và flavonoid, được cho là có tác dụng chống oxy hóa và hỗ trợ giảm mệt mỏi.

Lưu ý khi ăn đậu bắp

Bạn nên chế biến bằng cách luộc, hấp hoặc xào nhanh để hạn chế thất thoát vitamin. Loại quả này không phù hợp với người có bệnh thận mạn và không nên xem đậu bắp là "thần dược" chữa bệnh hay thay thế thuốc điều trị.