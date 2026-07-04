Với vị ngọt thanh, mọng nước, dưa hấu thường xuất hiện trong các bữa ăn gia đình, tiệc ngoài trời và trở thành lựa chọn giải khát quen thuộc của nhiều người. Loại quả này chứa khoảng 91% nước và 6% đường. Lượng nước cao như vậy đã tạo điều kiện để vi sinh vật phát triển, khiến dưa hấu dễ bị hư hỏng nếu bảo quản không đúng cách.

Bởi vậy, Bộ Nông nghiệp Mỹ khuyến cáo, nếu dưa hấu xuất hiện nấm mốc, bề mặt nhớt, người tiêu dùng cần bỏ ngay. Những biểu hiện này cho thấy vi sinh vật có thể đã xâm nhập vào phần thịt quả. Do hàm lượng nước cao, sự nhiễm bẩn có thể lan sâu vào bên trong, ngay cả khi bề mặt chỉ hỏng một phần. Vì vậy, việc cắt bỏ phần bị mốc, nhớt rồi tiếp tục sử dụng phần còn lại không được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích.

Dưa hấu là loại quả ngọt mát được nhiều người yêu thích. Ảnh: Ban Mai

Ngoài các dấu hiệu dễ nhận biết bằng mắt thường, người tiêu dùng cũng nên sử dụng các giác quan như sờ, ngửi và nếm để đánh giá chất lượng của quả. Nếu dưa có mùi chua, mùi lên men thay vì mùi thơm tươi đặc trưng, bạn cũng nên loại bỏ.

Theo ông Daniel Spivey, Giám đốc phụ trách kinh doanh ngành hàng rau quả của một siêu thị ở Mỹ, với dưa hấu còn nguyên quả, người tiêu dùng nên loại bỏ nếu thấy xuất hiện nấm mốc trên vỏ. Những thay đổi về hình thức như vỏ xỉn màu, xuất hiện các đốm sẫm hoặc vùng úng nước cũng là dấu hiệu cho thấy quả đã giảm chất lượng.

Tuy nhiên, ông Spivey lưu ý rằng một số khuyết điểm tự nhiên trên vỏ không đồng nghĩa với việc dưa đã hỏng. Một vài mảng màu vàng trên lớp vỏ xanh có thể chỉ là dấu hiệu cho thấy quả đã chín.

Đối với dưa hấu đã cắt, các dấu hiệu hư hỏng tương tự như dưa nguyên quả nhưng còn có hiện tượng nước tiết ra nhiều và đọng lại trong hộp đựng. Theo các chuyên gia, dưa đã cắt sẽ hỏng nhanh hơn nhiều so với quả còn nguyên vì phần thịt tiếp xúc trực tiếp với không khí, mất đi lớp vỏ bảo vệ khỏi các vi sinh vật gây hại.

Theo All Recipes, các chuyên gia thông tin, dưa hấu nguyên quả bảo quản ở nhiệt độ từ 10 đến 15,5 độ C có thể giữ được tối đa 3 tuần.

Sau khi cắt, dưa cần được cho vào hộp kín, ghi ngày bảo quản và đưa vào tủ lạnh càng sớm càng tốt. Để đảm bảo chất lượng, phần dưa còn lại nên được ăn trong ngày hôm sau. Bạn cũng nên bỏ dưa hấu đã cắt nếu đã để ngoài môi trường nhiệt độ phòng hoặc ngoài trời nóng bức quá hai giờ, vì đây là khoảng nhiệt độ thuận lợi để vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm.