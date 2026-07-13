Thưa chuyên gia, quả đào có tác dụng gì với sức khỏe? Tôi bị đái tháo đường, ăn quả này có làm tăng đường huyết không? (Hà Thị Hoa - Thanh Liệt, Hà Nội).

Tiến sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên giảng viên Học viện Y Dược Cổ truyền Việt Nam tư vấn:

Đào là loại trái cây mùa hè được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt thanh, mọng nước và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, để phát huy lợi ích và tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, bạn cần ăn đào đúng cách và đúng lượng.

Theo các nghiên cứu hiện đại, thành phần dinh dưỡng trong quả đào rất phong phú. Ngoài các loại đường như saccharose, glucose và fructose, đào còn chứa nhiều loại chất khoáng, vitamin và các acid hữu cơ. Hàm lượng sắt trong thịt quả đào tương đối cao nên đây là trái cây lý tưởng với những người bị bệnh thiếu máu do thiếu sắt.

Quả đào có nhiều tác dụng cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh,

Hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng

Đào chứa nhiều nước và chất xơ, kích thích nhu động ruột, hỗ trợ giảm táo bón. Đây là loại quả phù hợp với những người ăn ít rau xanh hoặc có hệ tiêu hóa hoạt động kém. Hàm lượng calo thấp nhưng tạo cảm giác no khá tốt, hạn chế ăn vặt và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Hỗ trợ tim mạch

Nhờ giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa, đào góp phần bảo vệ tế bào khỏi tác động của các gốc tự do, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa. Ăn đào thường xuyên với lượng phù hợp còn giúp làn da sáng khỏe và tăng cường quá trình tổng hợp collagen.

Ngoài ra, đào cung cấp kali cùng nhiều hợp chất thực vật có lợi cho tim mạch, duy trì huyết áp ổn định, trong khi các chất chống oxy hóa hỗ trợ bảo vệ thành mạch và góp phần giảm nguy cơ tích tụ cholesterol xấu.

Lưu thông khí huyết

Với hàm lượng nước cao, đào là loại trái cây thích hợp trong những ngày nắng nóng. Ăn đào bổ sung nước, giảm cảm giác khô nóng và hỗ trợ cơ thể giải nhiệt.

Theo y học cổ truyền, quả đào còn có tác dụng hoạt huyết nhẹ, giúp khí huyết lưu thông tốt hơn, giảm cảm giác mệt mỏi và hỗ trợ tuần hoàn.

Ai không nên ăn?

- Người mắc đái tháo đường: Dù đào có chỉ số đường huyết (GI) thấp, loại quả này vẫn chứa đường tự nhiên. Người bệnh nên ăn với lượng vừa phải và tính vào tổng lượng carbohydrate trong ngày.

- Người hay bị nóng trong, nhiệt miệng hoặc trẻ nhỏ có hệ tiêu hóa còn yếu: Ăn quá nhiều đào có thể gây khó chịu đường tiêu hóa hoặc tăng cảm giác nóng trong ở một số người.

- Phụ nữ mang thai: Mẹ bầu vẫn có thể ăn đào nhưng không nên ăn quá nhiều. Họ nên rửa sạch hoặc gọt vỏ để tránh lớp lông gây kích ứng họng hoặc dị ứng, đồng thời chỉ nên ăn khoảng 2-3 quả mỗi tuần.

Việc tiêu thụ đào quá mức có thể gây nóng trong hoặc khó chịu đường tiêu hóa ở một số người. Đối với người trưởng thành khỏe mạnh, ăn khoảng 1-2 quả đào mỗi ngày là phù hợp. Người bị bệnh viêm dạ dày không ăn đào khi đói để hạn chế kích ứng.

Vứt bỏ ngay quả dưa hấu nếu thấy một số dấu hiệu Dưa hấu chứa lượng nước lớn nên rất nhanh bị hỏng, khó bảo quản. Nếu thấy loại quả này có bề mặt nhớt, mùi chua, bạn tuyệt đối không được ăn.