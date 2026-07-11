Theo Parade, trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin B12, vitamin D, selen, choline, lutein và zeaxanthin. Trong đó, choline hỗ trợ sức khỏe não bộ và chức năng cơ bắp còn lutein và zeaxanthin là những dưỡng chất quan trọng đối với mắt.

Nhiều người cho rằng chỉ ăn lòng trắng sẽ tốt hơn vì lòng đỏ chứa cholesterol. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho biết nếu muốn nhận được đầy đủ dưỡng chất, bạn nên ăn cả quả trứng.

Bạn có thể ăn khoảng 7 quả trứng trong một tuần nếu không có các bệnh nền. Ảnh: Ban Mai

Theo chuyên gia dinh dưỡng Theresa DeLorenzo (Mỹ), lòng đỏ chứa lutein - chất chống oxy hóa bảo vệ mắt trước tác động của ánh sáng từ máy tính, điện thoại và tivi, đồng thời hỗ trợ não bộ khỏi suy giảm nhận thức.

Chuyên gia dinh dưỡng Johannah Katz (Mỹ) cũng nhận định lòng đỏ là nguồn cung cấp choline quan trọng. Trong khi đó, lòng trắng là lựa chọn phù hợp nếu muốn tăng lượng protein mà không bổ sung thêm nhiều chất béo hay calo nhưng không thể thay thế hoàn toàn giá trị dinh dưỡng của cả quả trứng.

Vậy bạn nên ăn bao nhiêu quả trứng mỗi tuần?

Chuyên gia Katz thông tin, với hầu hết người trưởng thành khỏe mạnh, 1 quả trứng mỗi ngày, tương đương khoảng 7 quả mỗi tuần, là mức tiêu thụ hợp lý và được nhiều bằng chứng khoa học ủng hộ.

Theo khuyến nghị của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, người khỏe mạnh có thể ăn 1 quả trứng mỗi ngày trong chế độ ăn tốt cho tim mạch. Người lớn tuổi có mức cholesterol bình thường có thể ăn tới 2 quả mỗi ngày.

Dù vậy, chuyên gia Katz cho rằng thay vì quá cứng nhắc với con số 1 quả mỗi ngày, mọi người có thể tính theo tổng lượng khoảng 7 quả mỗi tuần. Chẳng hạn, bạn có thể ăn 2 quả trứng vào bữa sáng 3 lần mỗi tuần và thêm 1 quả vào một bữa khác.

Nếu bạn có thói quen ăn 1-2 quả trứng vào bữa sáng hằng ngày, cả hai chuyên gia trên đều không phản đối, miễn là chế độ ăn tổng thể ít chất béo bão hòa. Đặc biệt, những người có cholesterol cao, đái tháo đường type 2, béo phì hoặc có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cần chú ý kiểm soát lượng chất béo bão hòa trong khẩu phần ăn.

Theo chuyên gia Katz, trứng cũng không nên là thành phần duy nhất của bữa ăn. Bà khuyến nghị kết hợp trứng với các thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, trái cây, các loại đậu, quả bơ hoặc bánh mì nguyên cám để tạo nên bữa ăn cân bằng và tốt cho tim mạch, thay vì ăn cùng nhiều thịt chế biến sẵn và tinh bột tinh chế.

Hai chuyên gia lưu ý rằng nếu thường xuyên ăn trên 2 quả trứng mỗi ngày, bạn nên xem xét lại chế độ ăn để bảo đảm bổ sung đa dạng các thực phẩm giàu dinh dưỡng khác. Một chế độ ăn phong phú sẽ giúp cơ thể nhận được đầy đủ dưỡng chất hơn là chỉ tập trung vào một loại thực phẩm, dù đó là trứng.