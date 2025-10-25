Ngày 25/10, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học Phát triển thị trường nghệ thuật ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp, quy tụ đông đảo chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nghệ sĩ và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

Tín hiệu vui

Những năm gần đây, thị trường nghệ thuật Việt Nam đang từng bước hình thành và phát triển với nhiều tín hiệu tích cực. Các sản phẩm và dịch vụ nghệ thuật ngày càng phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, đáp ứng nhu cầu của công chúng trong nước, đồng thời từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Ông Phan Vũ Tuấn - Trưởng Văn phòng Luật sư Phan Law Việt Nam, nhận định: "Thị trường nghệ thuật Việt Nam hiện đang phát triển mạnh ở 3 lĩnh vực chính: điện ảnh, hội họa và biểu diễn nghệ thuật. Các tác phẩm điện ảnh trăm tỷ, các triển lãm mỹ thuật trực tuyến hay những chương trình biểu diễn có sức lan tỏa rộng rãi là minh chứng cho sự chuyển mình đáng kể của ngành công nghiệp sáng tạo nước ta".

Phim "Địa đạo" ra rạp hồi tháng 4 góp 172 tỷ doanh thu phòng vé nửa đầu năm.

Trong 2 năm qua, điện ảnh Việt liên tiếp ghi nhận những dấu ấn kỷ lục. Nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm cho biết, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu phòng vé trong nước đạt 3.017 tỷ đồng, tăng gần 270 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ sau đại dịch. Dù chỉ chiếm chưa đến 1/6 số lượng phim phát hành nhưng phim Việt chiếm tới 67% thị phần phòng vé, cho thấy khán giả ngày càng dành nhiều niềm tin cho sản phẩm nội địa.

Ông Lâm cho rằng, hợp tác sản xuất quốc tế là hướng đi tất yếu giúp điện ảnh Việt phát triển bền vững. "Những dự án hợp tác với Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ… không chỉ mang lại hiệu quả thương mại mà còn giúp Việt Nam tiếp cận công nghệ làm phim hiện đại và mạng lưới phân phối toàn cầu", ông nói.

Ở lĩnh vực mỹ thuật, tiến sĩ Phạm Lan Hương (Trường Đại học Văn hóa TPHCM) chia sẻ, công tác bảo tồn và hồi hương các bộ sưu tập hội họa quý hiếm trong thời gian qua thể hiện hiệu quả rõ rệt của sự hợp tác giữa cơ quan quản lý, bảo tàng và cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Từ năm 2018 đến 2025, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM đã tiếp nhận 3 bộ sưu tập giá trị từ Pháp, trong đó có các tác phẩm của danh họa Lê Thị Lựu - nữ họa sĩ Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Đông Dương và họa sĩ Lê Bá Đảng - nghệ sĩ Việt có tầm ảnh hưởng quốc tế.

TS. Lan Hương khẳng định: "Những bức tranh trở về từ Paris không chỉ là hiện vật, mà là ký ức sống động, minh chứng cho sức mạnh của nghệ thuật khi được kết nối bằng tri thức, niềm tin và tình yêu. Văn hóa khi được sẻ chia sẽ vượt qua mọi biên giới địa lý".

Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ số trong thưởng thức và giao dịch mỹ thuật đang mở ra hướng phát triển mới. Năm 2023, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ra mắt Không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến - VAES, thu hút gần 90.000 lượt truy cập chỉ trong 9 tháng đầu tiên. Các dự án như Viet Art Now hay cuộc thi sáng tác tranh ứng dụng công nghệ NFT với chủ đề Thành phố vươn mình cũng góp phần định hình một thị trường mỹ thuật hiện đại, năng động và kết nối với xu hướng quốc tế.

Năm 2024 chứng kiến sự nở rộ của các chương trình nghệ thuật.

Ở lĩnh vực biểu diễn, năm 2024 chứng kiến sự nở rộ của các chương trình nghệ thuật như: Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng... Các mô hình này không chỉ mang lại trải nghiệm mới cho khán giả, mà còn mở ra nhiều kênh doanh thu và cơ hội quảng bá hình ảnh nghệ sĩ Việt.

Theo ước tính của cơ quan quản lý văn hóa, đến năm 2025, 8 ngành công nghiệp văn hóa được kỳ vọng sẽ đóng góp khoảng 53.200 tỷ đồng vào GDP và đạt 94.800 tỷ đồng vào năm 2030. Đây là con số thể hiện tiềm năng to lớn của thị trường nghệ thuật Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế sáng tạo quốc gia.

Hướng đến thị trường minh bạch, hội nhập và bền vững

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ, vấn đề bản quyền và sở hữu trí tuệ đang được quan tâm đặc biệt. Ông Phan Vũ Tuấn cho rằng, ý thức tự bảo vệ bản quyền của các nhà sáng tạo và nghệ sĩ đã được nâng cao, song vẫn cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong quản lý và giám sát vi phạm.

"Chúng ta cần chuyển từ các biện pháp xử lý truyền thống sang các công cụ tiên tiến hơn, tận dụng ưu thế của blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI) để bảo đảm tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nghệ thuật", ông Tuấn nhấn mạnh.

Các chuyên gia thống nhất rằng, cùng với đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế, việc xây dựng khung pháp lý rõ ràng và phù hợp là nền tảng giúp thị trường nghệ thuật Việt Nam phát triển bền vững. Một thị trường minh bạch, được bảo vệ bằng luật pháp và công nghệ hiện đại, sẽ là môi trường lý tưởng để các nghệ sĩ sáng tạo, doanh nghiệp đầu tư và khán giả tiếp cận nghệ thuật một cách công bằng và hiệu quả.