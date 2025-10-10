Diễn ra từ 10-12/10 với chủ đề Văn hóa làm nền tảng - Nghệ thuật là phương tiện, đây được xem là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam năm 2025.

Lễ hội quy tụ 48 quốc gia, 45 không gian văn hóa, 34 gian hàng ẩm thực quốc tế, 23 đoàn nghệ thuật, cùng hàng chục chương trình chiếu phim, triển lãm, biểu diễn, hội thảo và giao lưu văn hóa đa quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức đặc biệt (vẽ tranh gốm ngũ sắc) khai mạc lễ hội. Ảnh: Quang Phúc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, văn hóa là sợi dây kết nối con người với con người, dân tộc với dân tộc, quốc gia với quốc gia. Lễ hội là một minh chứng sinh động cho sự kết nối đó, nơi các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu và cùng tỏa sáng.

Thủ tướng nhận định, lễ hội lần đầu tiên chắc chắn không tránh khỏi những khó khăn. Tuy nhiên, việc tổ chức thành công sự kiện cho thấy nỗ lực rất lớn của tất cả các bên, mang lại niềm vui và mở rộng con đường giao lưu văn hóa giữa các dân tộc với Việt Nam cũng như giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Đảng và Nhà nước luôn coi văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh gắn kết dân tộc và hội nhập thế giới, đồng thời mong lễ hội nhận được sự hưởng ứng quốc tế để trở thành sự kiện thường niên, lan tỏa tinh thần sẻ chia, đoàn kết và hình ảnh Việt Nam hòa bình, thân thiện.

Lễ hội Văn hóa Thế giới không chỉ tôn vinh sự đa dạng văn hóa mà còn thể hiện tinh thần nhân văn khi con người, dù khác ngôn ngữ hay màu da, vẫn cùng chung một tấm lòng sẻ chia và tinh thần đoàn kết, chung tay hàn gắn thế giới, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Lễ khai mạc diễn ra tối 10/10 với chương trình nghệ thuật đặc biệt "Sắc màu Việt Nam - Nhịp điệu thế giới", quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Ảnh: Quang Phúc.

Thủ tướng chia sẻ sâu sắc với đồng bào chịu thiệt hại do thiên tai, khi vừa qua cả nước liên tiếp hứng chịu nhiều cơn bão, gây mưa lũ nghiêm trọng và kêu gọi trong nước cùng bạn bè quốc tế chung tay hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, chương trình đấu giá thiện nguyện và quyên góp thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ. Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ, nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh.