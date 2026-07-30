Toyota Land Cruiser J40 từ lâu được xem là một trong những biểu tượng của giới chơi xe cổ tại Việt Nam. Dù số lượng không nhiều, dòng SUV địa hình này vẫn được nhiều người săn tìm nhờ thiết kế vuông vức, độ bền cơ khí và khả năng chinh phục địa hình đã làm nên tên tuổi của Land Cruiser. Những chiếc còn giữ được tình trạng tốt, đặc biệt là bản máy dầu, thường có giá bán lên tới cả tỷ đồng.

Mới đây, anh Ngọc Đức, một người chuyên săn mua xe cổ độc lạ ở Hà Nội chia sẻ những hình ảnh của một chiếc Toyota Land Cruiser BJ40 đời 1978. Anh cho biết, chiếc xe đã có khách ở tận Sài Gòn mua lại với giá khá cao, lên đến 1,5 tỷ đồng. Sau gần nửa thế kỷ sử dụng, chiếc xe vẫn giữ được nhiều chi tiết đặc trưng của dòng SUV địa hình huyền thoại, dù đã được chủ cũ phục hồi và thay thế một số bộ phận theo thời gian.

Toyota Land Cruiser J40 đời 1978.

Quan sát hình ảnh thực tế, chiếc BJ40 vẫn mang kiểu dáng hình hộp đặc trưng với phần thân xe chủ yếu làm từ thép. Xe đã được sơn lại màu xanh lá thay cho màu nguyên bản, trong khi nhiều chi tiết như đèn pha halogen, đèn xi-nhan đặt trên chắn bùn trước, gương chiếu hậu và bản lề nắp ca-pô được thay bằng phụ tùng chính hãng. Cản trước bằng thép tích hợp móc kéo vẫn được giữ lại, đúng chất của một mẫu xe sinh ra để chinh phục địa hình.

Chiếc BJ40 vẫn mang kiểu dáng hình hộp đặc trưng với phần thân xe chủ yếu làm từ thép.

Một trong những điểm thú vị của Land Cruiser BJ40 là thiết kế có thể tháo rời nhiều bộ phận như cửa, nóc xe, thân xe hay nắp ca-pô thay vì kết cấu liền khối như ô tô hiện đại. Bản lề cửa đặt phía ngoài cũng là chi tiết đặc trưng của dòng xe này.

Phần khung gầm đã được phục hồi, trong khi hệ thống treo vẫn sử dụng kết cấu nhíp lá trên cả bốn bánh. Chủ xe thay mới bộ giảm xóc của hãng Old Man Emu nhằm cải thiện khả năng vận hành trên địa hình xấu nhưng vẫn giữ nguyên kết cấu nguyên bản của xe.

Khoang nội thất mang đậm dấu ấn của một mẫu xe gần 50 năm tuổi. Nhiều chi tiết đã được làm mới với da màu đỏ trên táp-lô, vô-lăng, ghế ngồi và khu vực cần số, tạo sự tương phản với màu sơn ngoại thất. Xe sử dụng vô-lăng ba chấu cỡ lớn, cửa kính chỉnh cơ và không có hệ thống giải trí.

Bù lại, xe vẫn được trang bị điều hòa cùng hệ dẫn động hai cầu với cần gài cầu gồm bốn chế độ H2, H4, L4 và N. Ngay phía ghế phụ vẫn còn bảng hướng dẫn sử dụng các chế độ gài cầu, một chi tiết hiếm gặp trên những mẫu xe cổ.

Bên trong khoang nội thất.

Theo anh Đức, chiếc BJ40 vẫn sử dụng động cơ dầu nguyên bản, chưa từng thay thế và hoạt động ổn định. Xe sử dụng động cơ diesel 3.0L 4 xi-lanh, sản sinh công suất 80 mã lực và mô-men xoắn 191 Nm, kết hợp hộp số sàn 4 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh.

Theo tiêu chuẩn hiện nay, mức công suất này khá khiêm tốn, chỉ phù hợp với việc vận hành ở tốc độ vừa phải và chinh phục địa hình hơn là tăng tốc trên đường trường. Hộp số sàn 4 cấp cũng khiến dải tỷ số truyền không rộng, động cơ phải duy trì vòng tua cao khi chạy ở tốc độ lớn, dẫn đến độ ồn và mức tiêu hao nhiên liệu cao hơn các mẫu xe hiện đại.

Bên cạnh đó, với động cơ diesel đời cũ gần 50 năm tuổi, xe có thể gặp bất lợi trước các quy định kiểm định khí thải ngày càng chặt chẽ, đặc biệt khi xuất hiện hiện tượng khói đen nếu hệ thống nhiên liệu hoặc kim phun không được bảo dưỡng tốt.

Mức giá 1,5 tỷ đồng của chiếc Land Cruiser BJ40 được đánh giá khá cao nếu so với mặt bằng xe cổ cùng dòng tại Việt Nam. Trên thị trường, một số chiếc Land Cruiser J40 máy xăng hoặc máy dầu được rao bán với giá từ khoảng 300 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng, tùy năm sản xuất, tình trạng nguyên bản và mức độ phục chế.

Với số tiền 1,5 tỷ đồng, người mua cũng có nhiều lựa chọn xe mới như Toyota Fortuner Legender 4x4, Ford Everest Titanium+, Hyundai Santa Fe Calligraphy, Mazda CX-80 hay Kia Sorento Hybrid. Đây đều là những mẫu SUV hiện đại với nhiều tiện nghi, công nghệ an toàn và khả năng phục vụ gia đình tốt hơn.

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